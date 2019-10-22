BM: ‘180 bin Sivil Suriye’nin Kuzeydoğusundan Göç Etti’

OCHA, Suriye’nin kuzeydoğusuna Türkiye’nin başlattığı askeri harekat sonrasında kritik öneme sahip bazı sivil altyapılarında zarar gördüğünü, hasar gören sivil hedefler arasında en az dört sağlık tesisinin de yer aldığı kaydedildi.

BM’den yapılan açıklamada, Türk askerinin hedefi olan Kürtler’in ABD ve koalisyon üyesi ülkeler adına IŞİD’e karşı yürütülen savaşta ön cephelerde yer aldığı, Türklerin Kürt güçleri ‘terörist’ olarak adlandırdığı, ABD’nin isteği üzerine saldırılarına son verdiği belirtildi.

OCHA konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada, beş günlük ateşkese rağmen Türkiye'nin sınırdaki Kürt bölgelerini hedef alan 9 Ekim'de başlatılan hava saldırıları ve kara saldırısının önemli insani dram yarattığını kaydetti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna 9 Ekim’de başlattığı askeri harekat sonrasında, çoğunluğunu çocuk ve kadınların oluşturduğu yaklaşık 180 bin sivilin bölgeden göç ettiğini açıkladı.

OCHA, Haseke ili sınırlarında bulunan sivillere 580 bin battaniye, dağıldığını da belirtti ve Suriye’nin kuzeydoğusundan göç eden pek çok sivilin bölgedeki kamplara sığındığını kaydetti. Kamplarasığınan sivillerin yüzde 75’ini kadın ve çocukların oluşturduğu açıklandı

BM yetkilileri tüm erişim zorluklarına rağmen kendilerine bağlı ve ortak hareket ettikleri diğer insani yardım kuruluşlarıyla birlikte bölgede yaşan sivillerin hayatlarını kurtarmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

OCHA yetkilileri, bölgedeki sivillerin su ihtiyacının karşılamak için Arap Kızılay’ının (SARC) işbirliğiyle gerekli geçici onarımların yapılmasıyla birlikte bazı bölgelere içme suyunun verilebildiğini kaydetti.

Arasında bölgeden göç eden sivillerin yaşadığı baz kamplarda bulunduğu yerleşim bilimlerinde yaşayan yaklaşık beş yüz bin kişiye su dağıtan Alouk barajının son on gündür hizmet dışı kaldığı kaydedildi.

Bu sivillerin birçoğunun psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu belirten BM yetkilileri, bölgede yaşanan istikrasızlık ve can güvenliğinden endişe duyan binlerce Suriyeli’nin de yaşadıkları yere nerdeyse 140 kilometre uzaklıkta olan Irak’taki bazı mülteci kamplarına sığınmayı tercih ettikleri belirtildi.

BM Mülteci Yüksek Komiserliği, bölgeden göç eden sivillerin kamplara ulaşım yollarında gerekli insani yardımın yapıldığını belirterek, Suriye’de yaşanan iç savaş sonrasında Irak’taki mülteci kamplarına göç edenlerin sayısının 228 bin kişiye ulaştığını kaydetti.

BM: “80 bin çocuk yerlerinden edildi”

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF ise Suriye’de 9 Ekim’den bu yana yerlerinden edilen çocukların sayısının 80 bin olduğunu bildirdi. UNICEF’e göre bu süre zarfında beş çocuk hayatını kaybetti, 26 kişiyse yaralandı.

UNICEF, 2 bin çocuğun Irak’ın Kürdistan bölgesine Sahela ve El Velid sınır kapılarından girdiğini ve Dohuk’taki Badaraş kampına yerleştirildiklerini aktardı.

UNICEF bölgedeki su kaynaklarının ve altyapısının da birçok yerde onarılmaya başlandığını kaydetti. Örgüt, Haseke’ye 16 bin litre yakıt sağlandığını da açıkladı.

