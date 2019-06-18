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BM: 2 milyardan fazla kişi temiz sudan mahrum

18.06.2019 19:14 | Son Güncelleme

BM'nin raporuna göre dünya genelinde her üç kişiden birinin temiz içme suyuna, her iki kişiden birinin de atık su tesisatlarına erişimi yok.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) hazırladığı ortak rapor dünya genelinde yaklaşık 2 milyar 200 milyon kişinin hâlâ temiz içme sularına erişimi olmadığını ortaya koyuyor.

İçme Suları, Sanitasyon ve Hijyen adını taşıyan rapora göre 21'inci yüzyılın başından bu yana en fazla 30 dakikalık bir mesafede temiz içme suyuna erişebilen insan sayısı 1,8 milyara ulaştı. 785 milyonunun ise yarım saatlik yürüme mesafesinde ulaşabilecekleri bir temiz su kaynağı bulunmuyor.

Rapor ayrıca dünya nüfusunun neredeyse yarısına tekabül eden 4 milyar 200 milyon kişinin güvenli şekilde yönetilen sıhhi koşullara erişimi olmadığını ortaya koyuyor. Üç milyar insan evde sabun ve su ile ellerini yıkayamıyor. 673 milyon insan tuvalet olarak açık alanları kullanıyor.

Her yıl 297 bin çocuk hayatını kaybediyor

Temiz su kaynakları ishal, kolera, dizanteri, hepatit A ve tifo gibi hastalıkların yayılmasının önlenmesinde basit ve en etkili yollardan biri olma özelliği taşıyor. Temiz su kaynaklarının azlığı, atık su tesisatı ve hijyenik koşulların yokluğu nedeniyle her yıl beş yaş altı 297 bin çocuk ishale bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.

Kırsal kesimde yaşayan fakir aileler ve çocuklarının temiz içme suları ve atık su tesisatlarına erişiminden yoksun bırakılmasının büyük bir risk oluşturduğunu açıklayan UNICEF yetkilisi Kelly Ann Naylor, ülkeler arasındaki ekonomik ve coğrafi uçurumların ortan kaldırılabilmesi ve en temel insan haklarının gerçekleştirilebilmesi için hükümetleri harekete geçmeye çağırdı.

2 milyon kişi hijyenik tuvalatten uzak yaşıyor

Raporu hazırlayan örgütler 2000 yılından bu yana koşulların daha da iyileştiğini vurgularken, kaynakların yetersiz olduğu ve eşit olarak dağıtılmadığı konusunda uyarıyor. Rapora göre yaklaşık 2 milyon kişi güvenli kabul edilen hijyenik tuvalet kullanamazken bu kişilerin neredeyse yüzde 70'i kırsal kesimde yaşıyor. Ayrıca temiz tuvalete erişimi olmayan insanların üçte birini az gelişmiş ülkelerin vatandaşları oluşturuyor.

AFP/MY,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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