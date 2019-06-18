BM: 2 milyardan fazla kişi temiz sudan mahrum

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) hazırladığı ortak rapor dünya genelinde yaklaşık 2 milyar 200 milyon kişinin hâlâ temiz içme sularına erişimi olmadığını ortaya koyuyor.

İçme Suları, Sanitasyon ve Hijyen adını taşıyan rapora göre 21'inci yüzyılın başından bu yana en fazla 30 dakikalık bir mesafede temiz içme suyuna erişebilen insan sayısı 1,8 milyara ulaştı. 785 milyonunun ise yarım saatlik yürüme mesafesinde ulaşabilecekleri bir temiz su kaynağı bulunmuyor.

Rapor ayrıca dünya nüfusunun neredeyse yarısına tekabül eden 4 milyar 200 milyon kişinin güvenli şekilde yönetilen sıhhi koşullara erişimi olmadığını ortaya koyuyor. Üç milyar insan evde sabun ve su ile ellerini yıkayamıyor. 673 milyon insan tuvalet olarak açık alanları kullanıyor.

Her yıl 297 bin çocuk hayatını kaybediyor

Temiz su kaynakları ishal, kolera, dizanteri, hepatit A ve tifo gibi hastalıkların yayılmasının önlenmesinde basit ve en etkili yollardan biri olma özelliği taşıyor. Temiz su kaynaklarının azlığı, atık su tesisatı ve hijyenik koşulların yokluğu nedeniyle her yıl beş yaş altı 297 bin çocuk ishale bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.