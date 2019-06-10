BM: ‘2 Milyon Göçmen Türkiye Sınırına Yığılabilir’ 

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye’nin kuzeyindeki çatışmaların yoğunlaşması halinde 2 milyon kadar göçmenin Türkiye’ye kaçabileceği uyarısında bulundu.

Suriye ordusu muhalif savaşçıların ellerindeki son bölge olan İdlib’de Rusya’nın desteğiyle hava saldırıları ve kara operasyonu yürütüyor. Bu operasyonlar şimdiden on binlerce kişinin evlerini terk etmesine neden oldu.

BM Suriye Krizi için İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, ‘‘Kaygımız, bunun devam etmesi, sayıların artması ve çatışmaların yoğunlaşması halinde gerçekten yüz binleri, bir milyonu hatta iki milyonu Türkiye sınırında görebilecek olmamız’’ dedi.

Nisan’dan bu yana devam eden taarruz özellikle İdlib’in güneyinde, Hama ve Lazkiye arasındaki bölgede yoğunlaşıyor. Bunlar Devlet Başkanı Beşar Esat ve isyancılar arasında geçen yazdan bu yana görülen en şiddetli çatışmalar.

Moumtzis, Cenevre’de Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada bölgede insani krizin tırmandığını ve Türkiye’yle Rusya arasında yapılan çatışmasızlık anlaşmasının artık yürürlükte olmadığını belirtti.