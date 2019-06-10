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BM: ‘2 Milyon Göçmen Türkiye Sınırına Yığılabilir’ 

10.06.2019 16:51 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye’nin kuzeyindeki çatışmaların yoğunlaşması halinde 2 milyon kadar göçmenin Türkiye’ye kaçabileceği uyarısında bulundu

BM: ‘2 Milyon Göçmen Türkiye Sınırına Yığılabilir’ 

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye’nin kuzeyindeki çatışmaların yoğunlaşması halinde 2 milyon kadar göçmenin Türkiye’ye kaçabileceği uyarısında bulundu.

Suriye ordusu muhalif savaşçıların ellerindeki son bölge olan İdlib’de Rusya’nın desteğiyle hava saldırıları ve kara operasyonu yürütüyor. Bu operasyonlar şimdiden on binlerce kişinin evlerini terk etmesine neden oldu.

BM Suriye Krizi için İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, ‘‘Kaygımız, bunun devam etmesi, sayıların artması ve çatışmaların yoğunlaşması halinde gerçekten yüz binleri, bir milyonu hatta iki milyonu Türkiye sınırında görebilecek olmamız’’ dedi.

Nisan’dan bu yana devam eden taarruz özellikle İdlib’in güneyinde, Hama ve Lazkiye arasındaki bölgede yoğunlaşıyor. Bunlar Devlet Başkanı Beşar Esat ve isyancılar arasında geçen yazdan bu yana görülen en şiddetli çatışmalar.

Moumtzis, Cenevre’de Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada bölgede insani krizin tırmandığını ve Türkiye’yle Rusya arasında yapılan çatışmasızlık anlaşmasının artık yürürlükte olmadığını belirtti.

Moumtzis, ‘‘Sivillerin yaşadığı bölgelerde, yerleşim yerlerinde ve şehirlerde, hastane ve okulları hedef alan ya da etkileyen bir saldırı görüyoruz ve bu uluslararası insani yardım kanunlarına aykırı’’ diye konuştu.

Moumtzis’e göre yardım organizasyonları saldırılarda hedef olmamak için konumlarını taraflarla paylaşıyor. Ancak hastanelere düzenlenen saldırıların ardından birçok yardım çalışanı artık buna da güvenemiyor.

‘‘Yaşanan tam bir felaket’’ diyen Moumtzis, ‘‘İnsanlık hatırına artık buna bir müdahale edilmeli’’ ifadesini kullandı.

BM bu yıl Suriye’de insani yardım faaliyetleri için 3,3 milyar dolara ihtiyacı olduğunu bildirdi. Cömert bağış sözlerine rağmen bu rakam 500 milyon dolarda kaldı.

Öte yandan Reuters haber ajansının Fransız diplomatlardan aldığı bilgiye göre IŞİD militanlarına ait 12’si Fransız ve ikisi Hollandalı kimsesiz çocuklar Pazartesi günü Suriye’den Fransa’ya gönderildi.

Reuters’a konuşan kaynaklar, askeri bir uçağın çocukları Paris’te askeri bir havaalanına indirdiğini, burada Hollandalı yetkililerin çocukların velayeti için resmi başvuruda bulunmaya hazırlandıklarını kaydetti.

Aynı kaynaklar çocukların çok hassas durumda olduğunu belirtti ve Suriye’de farklı yerlerde bunlar gibi yaklaşık 250 çocuğun daha olduğunu tahmin ettiklerini ekledi.

12 Fransız çocuk devlete bağlı sosyal hizmetler birimine teslim edilecek. Fransa daha önce de Suriye’den bu koşullarda gelen beş çocuğu daha kabul etmişti.

Suriye’nin kuzeydoğusunda yetkililer, Batılı ülkelere ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’nin bu yıl IŞİD’in son kalesi olan Bağuz’u da ele geçirmesinin ardından, IŞİD’e katılmış vatandaşlarını ve bunların ailelerini geri kabul etmeleri çağrısı yapıyor.

Kürt yetkililer son olarak iki ABD’li kadını ve beraberindeki altı çocuğu ABD’ye gönderdiklerini bildirmişti.

Ancak birçok ülke yargılamanın zorluğu ve kamuoyunda yarattığı memnuniyetsizlik nedeniyle vatandaşlarını geri alma konusunda isteksiz davranıyor.

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