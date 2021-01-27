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BM: 200'den fazla sığınmacının ölümünden İtalya sorumlu

27.01.2021 22:26 | Son Güncelleme:
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BM: 200'den fazla sığınmacının ölümünden İtalya sorumlu

BM insan hakları uzmanları, 7 yıl önce Akdeniz’de 200’den fazla sığınmacının ölümüyle sonuçlanan felaketten İtalya’nın sorumlu olduğuna kanaat getirdi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) insan hakları uzmanları, yedi yıl önce Akdeniz'de batan botta 200'den fazla sığınmacının yaşamını yitirmesinden İtalya'nın sorumlu olduğunu söyledi.

İnsan Hakları Komitesi, Çarşamba günü açıkladığı kararında, İtalya'nın 200'den fazla sığınmacının "yaşama hakkını" korumakta başarısız olduğuna kanaat getirdiklerini belirtti. 18 uzmandan oluşan komisyon, İtalyan makamlarına, çok gecikmeden bağımsız bir soruşturma başlatma ve sorumluları yargılama çağrısında bulundu.

10 Ekim 2013'te Libya’dan denize açılan gemide, çoğunluğu Suriyeli yaklaşık 400 kişi bulunuyordu.

"İtalya imdat çağrılarına hemen yanıt vermedi"

Komisyon kararına göre, İtalya, sığınmacıları taşıyan geminin İtalya'nın Lampedusa adasının 113 kilometre güneyinde, "uluslararası sularda Berberi bayrağı taşıyan bir gemi" tarafından vurulmasının ardından gelen imdat çağrılarına "hemen yanıt vermedi."

Uzmanlara göre, İtalyan makamları imdat çağrılarını 218 metre uzaklıktaki Malta'ya aktardı. Malta'nın devriye botu bölgeye ulaştığında ise, sığınmacıları taşıyan bot alabora olmuş ve 60'ı çocuk 200'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Komisyon üyesi Helene Tigroudja, sığınmacı botunun Malta'nın arama-kurtarma bölgesinde yer alan uluslararası sularda olması nedeniyle olayın "karmaşık bir vaka" olduğunu söyledi. Tigroudja, vakitlice bir tepki verilmiş olsa felaketin önlenmiş olabileceğini kaydetti. Tigroudja, "Eğer İtalyan makamları, imdat çağrılarının ardından bölgeye hemen bir donanma gemisi ve sahil güvenlik botlarını yönlendirmiş olsaydı, bot batmadan iki saat önce oraya ulaşmış olurlardı" diye konuştu.

AP/BÜ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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