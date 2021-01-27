BM: 200'den fazla sığınmacının ölümünden İtalya sorumlu

Komisyon üyesi Helene Tigroudja, sığınmacı botunun Malta'nın arama-kurtarma bölgesinde yer alan uluslararası sularda olması nedeniyle olayın "karmaşık bir vaka" olduğunu söyledi. Tigroudja, vakitlice bir tepki verilmiş olsa felaketin önlenmiş olabileceğini kaydetti. Tigroudja, "Eğer İtalyan makamları, imdat çağrılarının ardından bölgeye hemen bir donanma gemisi ve sahil güvenlik botlarını yönlendirmiş olsaydı, bot batmadan iki saat önce oraya ulaşmış olurlardı" diye konuştu.

AP/BÜ,SSB

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