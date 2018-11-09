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BM: 2018’de Akdeniz’de 2 binden fazla sığınmacı öldü

09.11.2018 23:49 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler, 2018 yılının başından bu yana Akdeniz’de 2 binden fazla sığınmacının hayatını kaybettiğini açıkladı.

BM: 2018’de Akdeniz’de 2 binden fazla sığınmacı öldü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından Cenevre'de açıklanan verilere göre, bu yılın başından bu yana Akdeniz'de 2 binden fazla sığınmacı Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken hayatını kaybetti.

Söz konusu sığınmacıların yarısından fazlasının İtalya'ya ulaşmaya çalışırken can verdiği belirtildi. Avrupa'ya ulaşmayı başaran sığınmacı sayısında ise son iki yıla göre bir gerileme gözlendiği ve bu sayının 105 binde kaldığı kaydedildi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) de bu yıl içinde Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşan sığınmacıların sayısının 100 bini geçtiğini, böylece beş sene üst üste 100 bin sığınmacı eşiğinin aşılmış olduğunu açıklamıştı. Örgüt buna rağmen bu yıl Avrupa Birliği ülkelerine gelen sığınmacıların sayısında bir düşüş olduğuna dikkat çekmişti.

Bu yıl Avrupa'ya ulaşmayı başaran sığınmacılardan çoğunun İspanya, Yunanistan ve İtalya’ya gittiği belirtildi. IOM bu yıl içinde İspanya kıyılarına ulaşan sığınmacı sayısını 49 bin olarak açıklamıştı. 564 sığınmacının da ülkeye ulaşmaya çalışırken hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Geçen Pazartesi İspanyol yetkililer Akdeniz'de 18 Afrikalı sığınmacının cesedini bulmuştu. 13 sığınmacının cansız bedeninin Kuzey Afrika'daki İspanya'ya bağlı Melilla açıklarında sürüklenen bir teknede, diğer 5'inin ise ülkenin güneybatısındaki Cadiz kıyılarında bulunduğu belirtilmişti.

DW,AFP/SÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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