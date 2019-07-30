BM: '2018'de Savaş Ve Çatışmalarda 12 Binden Fazla Çocuk Öldü'

Birleşmiş Milletler verilerine göre geçen yıl tüm dünyada devam eden savaş ve çatışmalar nedeniyle 12 binden fazla çocuk hayatını kaybetti. Rekor düzeyde yüksek olan bu sayıda Afganistan, Filistin, Suriye ve Yemen’de hayatını kaybeden çocuklar başı çekiyor.

BM’nin tespitlerine göre ölen ve yaralanan 24 binden fazla çocuğa karşı ağır hak ihlalleri, çocukların savaşçı olarak kullanılması, cinsel şiddete maruz kalması ve hastane ya da okullara saldırılar düzenlenmesi gibi durumlara dikkat çekiliyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından yıllık olarak yayınlanan ve çatışma bölgelerindeki çocukların güvenliğine eğilen raporda, geçen yıl özellikle devlet güçleri ve uluslararası güçlerin saldırıları ve ihlalleri neticesinde çocukların hayatlarını kaybettiklerine işaret ediliyor.

Ancak raporda, çatışmalar sırasında çocuklara yönelik hak ihlalleri yapan ülkeler listesi çok fazla değişmedi. Sivil toplum kuruluşlarıysa bu duruma sert tepki gösteriyorlar.

İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Silahlı Çatışmalarda Çocukları Gözlem grubu Yemen’de devam eden çatışmalarla ilgili Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyona yönelik ifadeleri işaret ederek tepki gösterdi.