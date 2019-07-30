BM: '2018'de Savaş Ve Çatışmalarda 12 Binden Fazla Çocuk Öldü'

Birleşmiş Milletler verilerine göre geçen yıl tüm dünyada devam eden savaş ve çatışmalar nedeniyle 12 binden fazla çocuk hayatını kaybetti. Rekor düzeyde yüksek olan bu sayıda Afganistan, Filistin, Suriye ve Yemen’de hayatını kaybeden çocuklar başı çekiyor.
BM’nin tespitlerine göre ölen ve yaralanan 24 binden fazla çocuğa karşı ağır hak ihlalleri, çocukların savaşçı olarak kullanılması, cinsel şiddete maruz kalması ve hastane ya da okullara saldırılar düzenlenmesi gibi durumlara dikkat çekiliyor.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından yıllık olarak yayınlanan ve çatışma bölgelerindeki çocukların güvenliğine eğilen raporda, geçen yıl özellikle devlet güçleri ve uluslararası güçlerin saldırıları ve ihlalleri neticesinde çocukların hayatlarını kaybettiklerine işaret ediliyor.
Ancak raporda, çatışmalar sırasında çocuklara yönelik hak ihlalleri yapan ülkeler listesi çok fazla değişmedi. Sivil toplum kuruluşlarıysa bu duruma sert tepki gösteriyorlar.
İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Silahlı Çatışmalarda Çocukları Gözlem grubu Yemen’de devam eden çatışmalarla ilgili Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyona yönelik ifadeleri işaret ederek tepki gösterdi.
İnsan Hakları İzleme Örgütü BM Direktörü Louis Charbonneau, “Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon 2015 yılından bu yana Yemen’deki çocuklara yönelik şiddet olaylarında bir iyileşme olduğuna dair hiçbir kanıt ortaya koymadan durumunu düzeltmeye çalışıyor. Bununla birlikte genel sekreter Suudileri ve koalisyonu reformcu ülkeler arasında “fena değil” kategorisinde göstererek adeta dalga geçiyor”
Silahlı Çatışmalarda Çocukları Gözlem Direktörü Adrianne Lapar da Birleşik Arap Emirlikleri’nin de bulunduğu koalisyonun verdiği boş vaadleri övmenin savaşın çocuklar üzerindeki ölümcül etkilerini görmeyi ve sahadaki gerçekleri baltaladığını savundu.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’se 2018 yılında çocuklara yönelik şiddet olayları ve ölümlerden dolayı derin bir kaygı duyduğunu dile getirdi.
Rapora göre geçen yıl hayatını kaybeden çocuk sayısı raporun yayınlanmaya başladığı 2005 yılından bu yana en yüsek seviyeye ulaşmış durumda.
Raporda geçen yıl çatışmalarda 3062 çocuğun hayatını kaybettiği Afganistan birinci sırada yer alıyor. Geçen yılki çatışma ve saldırılarda ülkede hayatını kaybedenlerin yüzde 28’ini çocuklar oluşturuyor. Geçen yıl Suriye’de 1854 çocuk hayatını kaybetti. Yemen’deki çatışmalarda da 1689 çocuk öldü.
Birleşmiş Milletler verilerine göre İsrail-Filistin arasındaki gerginlik nedeniyle çıkan olaylarda da 2014 yılından bu yana 59 Filistinli çocuk hayatını kaybetti, 2756 çocuk da yaralandı. Aynı dönemde 6 İsrailli çocuk da yaralandı.
BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail-Filistin gerginliğinde yaralanan çocukların sayısındaki artış konusunda son derece kaygılı olduğunu dile getirirken BM Temsilcisi Nikolay Mladenov’dan İsrail güçlerinin neden olduğu olayların soruşturulmasını istedi.
İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden Jo Becker, İsrail güçlerinin, Afganistan’da Amerika liderliğindeki koalisyon kuvvetlerinin ve Afgan Ulusal Ordusu’nun BM genel Sekreteri’nin “utanç listesi”nin dışında kalmasının kaygı verici olduğunu söyledi.
Yine rapora göre Somali’de çatışan gruplar en küçüğü 8 yaşında olan 2300 çocuğu savaşçı olarak kullandılar. El Şaab örgütü bu çocuklardan 1865’ini savaşçısı olarak kullanan örgüt oldu. Nijerya’da da 1947 çocuk çeşitli terör örgütleri tarafından savaşçı ve intihar bombacısı olarak kullanıldı.
Somali ayrıca 2018 yılındaki 331 vakayla çocuklara karşı cinsel şiddetin en çok kayda geçtiği ülke oldu. Somali’yi 277 vakayla Kongo Cumhuriyeti izledi. Somali’de ayrıca geçen yıl çocuklara yönelik 1609 saldırı rapor edildi.
Guterres raporda, geçen yıl okul ve hastanelere yapılan saldırılarda hayatını kaybeden çocuk sayısının 2013 olduğunu belirtiyor.
Suriye’de 2018 yılında okul ve hastanelere 225 saldırı oldu. Afganistan’daysa yine okul ve hastanelere geçen yıl boyunca 254 saldırı yapıldı.
Yine rapora göre Aralık 2018 itibariyle çoğu 5 yaşın altındaki 1248 çocuk Suriye’nin kuzeyinde IŞİD kontrolündeki bölgelerde kamplarda tutuluyorlar.
Irak’ta 902 çocuk IŞİD’le bağlantılı oldukları gerekçesiyle halen daha hapiste tutuluyorlar.
203 Filistinli çocuk da İsrail tarafından güvenlik gerekçesi öne sürülerek gözaltında tutuluyor. Bu çocuklardan 114’ü Aralık ayı itibariyla yargılanmayı bekliyorlardı.
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