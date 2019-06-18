HABER

BM: '2050'de Dünya Nüfusu 9.7 Milyara Ulaşacak'

18.06.2019 11:50 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler’den yapılan açıklamaya göre 2050 yılında dünya nüfusu 9.7 milyara ulaşacak

BM: '2050'de Dünya Nüfusu 9.7 Milyara Ulaşacak'

Birleşmiş Milletler’den yapılan açıklamaya göre 2050 yılında dünya nüfusu 9.7 milyara ulaşacak. BM ayrıca bugün 7.7 milyar olan dünya nüfusunun giderek daha da yaşlı bir hale geldiğini belirtti.

Birleşmiş Milletlerin Ekonomik ve Sosyal Konular Nüfus Birimi tarafından açıklanan rapora göre dünya nüfusu bu yüzyılın sonunda 11 milyar civarına ulaşacak.

Tahminlere göre bugünden 2050 yılına kadar olan nüfus artışında özellikle 9 ülkenin etkili olması bekleniyor. Bu ülkelerin Hindistan, Nijerya, Pakistan, Kongo, Etiyopya, Tanzanya, Endonezya, Mısır ve Amerika oldukları belirtiliyor.

Sahra altı Afrika ülkelerindeki 2050 yılına kadar nüfusun iki katına çıkacağı tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konulardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Lu Zhenmin, “Nüfus artışının hızlı olduğu ülkeler en fakir ve nüfusun, yoksulluğun ortadan kaldırılması konusunda ciddi sıkıntılar doğurduğu ülkeler” tespitini yaptı.

Rapora göre uzayan yaşam süreleri ve doğum oranlarının düşmesi de dünya nüfus ortalamasının yükselmesine neden oluyor.

Küresel doğum oranı 1990 yılında 3,2 iken 2019’da 2,5’e geriledi. Tahminler bu oranın 2050 yılında 2,2 olacağı şeklinde.

2019 yılında sahra altı Afrika ülkelerindeki doğum oranı kadın başına 4,6’yla en yükse seviyeye ulaştı. Benzer şekilde Pasifik adaları, Kuzey Afrika ve orta ve güney Asya’da doğum oranlarının yüksek olduğu yerler oldu.

Buna karşın yine rapora göre 2010 yılından bu yana 27 ülke ya da bölge mevcut nüfusunun yüzde biri ya da daha fazlasını kaybetti.

Rapora göre 2050 yılına kadar 55 ülke ya da bölgede nüfusta yüzde bir ya da daha fazla oranda azalma olacak.

Raporda göçmenlik sorununa ilişkin de değerlendirmeler yer alıyor. Buna göre Belarus, Estonya, Almanya, Macaristan, İtalya, Japonya, Rusya, Sırbistan ve Ukrayna’nın göç akımlarıyla karşı karşıya kalacağı tahmininde bulunuyor.

PARTNER200 yıldır ayakta! Bakın herkesin görmek için can attığı o binanın gizemi neymiş200 yıldır ayakta! Bakın herkesin görmek için can attığı o binanın gizemi neymiş
Mursi neden öldü? Kalp krizi mi? Suikast mi? Mursi neden öldü? Kalp krizi mi? Suikast mi?
ABD Ortadoğu'ya bin asker gönderiyorABD Ortadoğu'ya bin asker gönderiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

İrem Sak'tan mayolu poz

İrem Sak'tan mayolu poz

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

G.Saray'dan 2 tane KAP geliyor!

G.Saray'dan 2 tane KAP geliyor!

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Rusya Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması

Rusya Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Korkunç görüntüler! 7 kilometre yükseldi

Korkunç görüntüler! 7 kilometre yükseldi

Uçakta 'iğrenç' olay! Sosyal medya yıkıldı

Uçakta 'iğrenç' olay! Sosyal medya yıkıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mursi neden öldü? Kalp krizi mi? Suikast mi?

Mursi neden öldü? Kalp krizi mi? Suikast mi?

ABD'den kritik hamle! 1000 asker daha gönderilecek!

1000 asker daha gönderilecek!

ABD'den tansiyonu tırmandıran açıklama! 'En ufak adımda...'

ABD'den tansiyonu tırmandıran açıklama! 'En ufak adımda...'

Muhammed Mursi'nin vefatının ardından alarm durumu ilan edildi

Mursi'nin ölümü sonrası alarm durumu!

Siyasilerden Mursi'nin vefatına ilişkin mesajlar

Siyasilerden Mursi'nin vefatına ilişkin mesajlar

Mursi'nin oğlundan ilk açıklama: "Babam! Allah'ın huzurunda buluşacağız"

Mursi'nin oğlundan ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.