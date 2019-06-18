BM: '2050'de Dünya Nüfusu 9.7 Milyara Ulaşacak'

Birleşmiş Milletler’den yapılan açıklamaya göre 2050 yılında dünya nüfusu 9.7 milyara ulaşacak. BM ayrıca bugün 7.7 milyar olan dünya nüfusunun giderek daha da yaşlı bir hale geldiğini belirtti.

Birleşmiş Milletlerin Ekonomik ve Sosyal Konular Nüfus Birimi tarafından açıklanan rapora göre dünya nüfusu bu yüzyılın sonunda 11 milyar civarına ulaşacak.

Tahminlere göre bugünden 2050 yılına kadar olan nüfus artışında özellikle 9 ülkenin etkili olması bekleniyor. Bu ülkelerin Hindistan, Nijerya, Pakistan, Kongo, Etiyopya, Tanzanya, Endonezya, Mısır ve Amerika oldukları belirtiliyor.

Sahra altı Afrika ülkelerindeki 2050 yılına kadar nüfusun iki katına çıkacağı tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konulardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Lu Zhenmin, “Nüfus artışının hızlı olduğu ülkeler en fakir ve nüfusun, yoksulluğun ortadan kaldırılması konusunda ciddi sıkıntılar doğurduğu ülkeler” tespitini yaptı.

Rapora göre uzayan yaşam süreleri ve doğum oranlarının düşmesi de dünya nüfus ortalamasının yükselmesine neden oluyor.