BM: 3 milyon 700 bin çocuk mülteci okula gidemiyor

BM raporunda Türkiye gibi çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülkelere çocuk mültecilerin eğitimi için mali desteğin artırılması çağrısında bulundu.Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) "Mültecilerin Eğitim Krizi" başlıklı raporunu kamuoyuna açıkladı. Raporda, dünya genelindeki 7 milyon 100 bin çocuk mültecinin ancak 3 milyon 700 bininin eğitim alabildiğine dikkat çekildi.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, rapora ilişkin Cenevre’de yaptığı açıklamada, çocukların eğitimi için yatırım yapılmaması durumunda gelecekte bedelinin ödeneceğini söyledi. Grandi, "Gelecek hayatlarında ayakları üstünde duramayacak, iş bulamayacak ve yaşadıkları toplumu zenginleştiremeyecek bir nesil olur" diye konuştu.

Raporda, dünya genelinde ilkokul çağındaki çocukların yüzde 91’nin okula gittiği ancak bu oranın çocuk mülteciler arasında sadece yüzde 63 olduğu belirtildi.

Çocuk mültecilerin eğitimine yönelik durum, ilkokul sonrası daha da kötüleşiyor. Dünya genelinde ilkokul sonrası eğitimlerine devam eden çocukların oranı yüzde 84 iken çocuk mültecilerin arasında bu oran yüzde 24'te kalıyor.