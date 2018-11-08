BM: 3 milyondan fazla Venezuelalı ülkeyi terk etti

Sınırı geçerek Kolombiya’ya giden Venezuelalıların sayısının her gün 6 bini geçtiği tahmin ediliyor.Ekonomik krizle sarsılan Güney Amerika ülkesi Venezuela'da Ağustos ayından bu yana kitlesel göç sürüyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) Perşembe günü Cenevre'de yaptığı açıklamaya göre, hâlen 3 milyondan fazla Venezuelalı ülke dışında yaşıyor. Bu Venezuelalıların yaklaşık 2 milyon 400 binin Latin Amerika ve Karayip ülkelerinde yaşadığı tahmin ediliyor.

Venezuelalıların göç ettiği ülkelerin başında komşu Kolombiya geliyor. BMMYK ve IOM'nin verilerine göre, Kolombiya'da yaşayan Venezuelalıların sayısı 1 milyonu aşıyor. Venezuela'dan Kolombiya'ya her gün yaklaşık 6 bin kişinin geçtiği tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Ağustos ayında ülke dışında yaşayan Venezuelalıların sayısının 2 milyon 300 civarında olduğu belirtilmişti. Bu Venezeualıların 1 milyon 600 bininin Latin Amerika ve Karayiplerde yaşadığı kaydedilmişti.