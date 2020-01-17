HABER
  4. BM: 350 bin Suriyeli Türkiye'ye doğru kaçtı

BM: 350 bin Suriyeli Türkiye'ye doğru kaçtı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.01.2020 13:04 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler, Rusya ve rejimin ateşkesi ihlal ettiği İdlib'den, Aralık ayı başından bu yana yaklaşık 350 bin Suriyelinin kaçtığını ve Türkiye sınırı yakınlarına sığınmaya çalıştığını açıkladı.

BM: 350 bin Suriyeli Türkiye'ye doğru kaçtı

Birleşmiş Milletler (BM) Aralık ayı başından beri İdlib vilayetinden yaklaşık 350 bin Suriyelinin kaçtığını açıkladı. BM, çoğu kadın ve çocuk olan bu kişilerin Türkiye sınırı yakınlarındaki kamplara sığınmaya çalıştığını belirtti.

Söz konusu bilgileri kamuoyuyla paylaşan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) son raporunda, yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle bölgedeki Suriyeliler için şartların giderek zorlaştığı ifade edildi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin sözcülerinden David Swanson, Reuters'a yaptığı açıklamada, İdlib'de hâlihazırda "vahim" olan insani durumun, son göç dalgasıyla daha da ağırlaştığını söyledi.

BM yetkilileri, son dönemde İdlib'den kaçan 350 bin kişi dışında, daha önce de çatışmalar nedeniyle Türkiye sınırı yakınlarındaki kamplara sığınmak için kaçan yaklaşık 400 bin kişi olduğunu hatırlattı.

Muhaliflerin kontrolündeki İdlib konusunda Rusya ve Türkiye arasında varılan ateşkes, 12 Ocak itibarıyla resmen yürürlüğe girmişti. Ancak Rus jetleri ve rejim güçlerinin bu tarihten iki gün sonra İdlib'e yönelik bombadırmanlarına yeniden başladığı bildirilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Perşembe günü yaptığı açıklamada, ateşkes anlaşmasının yapıldığı 9 Ocak'tan beri bölgede askeri uçuş yapılmadığını belirterek İdlib'de sivillerin bombalandığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

DW,rtr/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kötülüklerden arınmak için ateşle yıkanıyorlar!Kötülüklerden arınmak için ateşle yıkanıyorlar!
Hafter, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştüHafter, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü
Taleban'la Barış Yeniden GündemdeTaleban'la Barış Yeniden Gündemde
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Antalya'daki baldız cinayeti davasında kan donduran ifadeler

Antalya'daki baldız cinayeti davasında kan donduran ifadeler

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Ara transferde bir bomba daha patladı

Ara transferde bir bomba daha patladı

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Trump açık açık küfür etti: Or... çocuğu...

Trump açık açık küfür etti: Or... çocuğu...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esad rejimi İdlib'e kara saldırısı başlattı!

Esad rejimi İdlib'e kara saldırısı başlattı!

İran '80 ABD askeri öldürdük' demişti, ABD'den açıklama geldi

İran '80 ABD askeri öldürdük' demişti!

Avustralya’yı bu kez şiddetli yağışlar vurdu

Avustralya’yı bu kez şiddetli yağışlar vurdu

Eski CEO'nun firarı hakkında yeni şüphe

Eski CEO'nun firarı hakkında yeni şüphe

Kadın askerler Kim Jong-un için şarkı söyledi

Kadın askerler Kim Jong-un için şarkı söyledi

Vicdansız baba bebeğini kar yağışının ortasında bırakıp kaçtı

Vicdansız baba bebeğini kar yağışının ortasında bırakıp kaçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.