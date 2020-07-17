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BM 3,6 milyar dolar ek yardım istiyor

17.07.2020 15:44 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler, korona pandemisiyle mücadele için 3 milyar 600 milyon dolar ek yardım talebinde bulundu, zengin ülkeleri de yoksul ülkelere yardım etmemekle suçladı.

BM 3,6 milyar dolar ek yardım istiyor

Birleşmiş Millerler (BM) Acil Yardım Koordinatörü Mark Lowcock, bu yılın devamında açlığın katlanarak artma tehlikesi bulunduğuna işaret ederek korona pandemisiyle mücadele için uluslararası toplumdan 3 milyar 600 milyon ek yardım talebinde bulundu.

Bu, BM'nin korona kriziyle ilgili yaptığı üçüncü bağış çağrısı. Daha önce 6 milyar 700 milyon dolara ihtiyaç duyulacağını hesaplayan BM, tahminlerini değiştirdi ve pandemi ile mücadele için 10 milyar 300 milyon gerektiğini açıkladı. BM, şimdiye kadar toplanan yardım miktarının ise sadece 1 milyar 700 milyon dolar olduğunu belirtiyor.

Yoksul ülkelerdeki açlıkla mücadelenin yanı sıra pandeminin birçok ülkede yol açtığı ya da daha da derinleştirdiği ekonomik krizle mücadele için de desteğe ihtiyaç duyuluyor. BM'nin topladığı yardımlarla tıbbi donanım, bilgilendirme kampanyaları, ayrıca Afrika, Asya ve Latin Amerika'ya yardım sevkiyatının finanse edilmesi planlanıyor.

"Önümüzdeki aylarda pandemi zirve yapabilir"

Somali, Güney Sudan, Yemen ve Nijerya'da gıda kıtlığının yaşandığına dikkat çeken Lowcock, Sudan, Zimbabve ve Haiti'de de durumun endişe verici olduğunu söyledi. BM, önümüzdeki aylarda pandeminin dünyanın en yoksul ülkelerinde zirve noktasına ulaşacağını tahmin ediyor. Bu tahminlere göre, virüs yoksul ülkelerde kontrol altına alınamazsa gelir düzeyi düşük 30 ülkede 1 milyon 670 bin kişi hayatını kaybedebilir.

Zengin ülkelerin dünyanın yoksul bölgelerine yeterince destek olmadığını da ifade eden Lowcock, "Refah ülkelerinin başka ülkelerin içinde bulunduğu duruma tepkisi tamamen yetersiz" eleştirisinde bulundu. Lowcock, anlaşmazlıkların yaşandığı 13 ülkede pandeminin ekonomideki yıkıcı etkileri nedeniyle huzursuzluklar çıkabileceği uyarısında da bulundu.

Uluslararası çocuklara yardım örgütü World Vision da korona yardımlarının artırılması talebinde bulundu. Örgütün küresel yardım sorumlusu Isabel Gomes, "COVID-19'un ekonomik etkileri nedeniyle açlık çeken çocukların sayısının dramatik şekilde arttığını görüyoruz. Toplam 110 milyon çocuk açlık tehdidi altında kalabilir" dedi.

AFP,dpa / HS,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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