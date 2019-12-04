HABER

BM 4,1 milyon Zimbabveliye gıda yardımı ulaştıracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 09:59 | Son Güncelleme

BM 4,1 milyon Zimbabveliye gıda yardımı ulaştıracak

İSTANBUL (AA) - Birlemiş Milletlerin (BM) alt kuruluşlarından Dünya Gıda Programı (WFP), kuraklık ve ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren Zimbabve'de 4,1 milyon kişiye gıda yardımı ulaştıracağını açıkladı.

WFP'den yapılan yazılı açıklamada, ülke nüfusunun yarısının şiddetli açlıkla yüz yüze olduğu belirtilerek durumu iyileştirmek için bu ülkeye 240 bin ton tahıl, yağ ve bakliyatın sevk edileceği ifade edildi.

Ülkedeki açlık krizinin Güney Afrika bölgesini saran benzeri görülmemiş iklim felaketinin parçası olduğu kaydedilen açıklamada, bölgedeki sıcaklığın küresel ortalamanın iki kat üstünde artış gösterdiğine dikkat çekildi.

Mevsim yağışlarının azalması nedeniyle tarımsal ürün verimliliğinin düştüğü ve hayvanların telef olduğu kırsal kesimde 5,5 milyon kişi gıda güvenliğine sahip değilken, şehirlerde 2,2 milyon kişi yeterli su ve gıdaya ulaşamıyor.

Elektrik ve suyun belli saatlerde dönüşümlü olarak kullanılabildiği 14 milyon nüfuslu ülkede, ekonomik krizin yol açtığı hiperenflasyon nedeniyle halk gıda ürünlerini almakta zorluk çekiyor.

PARTNERTasmayla takip edildi, şoke etti! Tasmayla takip edildi, şoke etti!
2 bin 500 yıllık Sinop Kalesi, restore edilecek2 bin 500 yıllık Sinop Kalesi, restore edilecek
'Asfalttan tarlaya çilesi" sona erdi'Asfalttan tarlaya çilesi" sona erdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açlık BM gıda kuraklık Zimbabve

En Çok Okunan Haberler

Evinin önünde bıçaklandı! Acı haber geldi

Evinin önünde bıçaklandı! Acı haber geldi

Tek seferde imzalanan en büyük donanma anlaşması!

Tek seferde imzalanan en büyük donanma anlaşması!

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

Anadol marka aracına 40 yıldır gözü gibi bakıyor

Anadol marka aracına 40 yıldır gözü gibi bakıyor

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lüks otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi

Lüks otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi

Son dakika! Son 1 ayda 131 terörist etkisiz hale getirildi

Ağır darbe! 131 terörist öldürüldü

Kartal'daki faciada kızını kaybeden anne konuştu: Kızıma mezar olan yerde oturmak istemiyorum

301 gün sonra aynı yerde: Kızıma mezar olan yerde...

Camide akıllara durgunluk veren olay! Önce namaz kıldı, sonra imamın cep telefonunu çaldı

Camide akıllara durgunluk veren olay! Önce namaz kıldı, sonra...

Adana'da akılalmaz olay! Kahvaltıyı beğenmeyince annesini rehin aldı

Akılalmaz olay! Kahvaltıyı beğenmeyince annesini rehin aldı

Kütahya'da feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.