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BM, 7 yıl aradan sonra Nijerya ofisini yeniden açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 20:43 | Son Güncelleme

BM İnsani Yardım Nijerya Koordinatörü Edward Kallon: - "BM ofisinin yeniden açılışı, Nijerya'da artan şiddet ve terörizme karşı direnişin bir simgesidir"

Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'da Boko Haram terör örgütünün 2011'de düzenlediği saldırının ardından kapattığı ofisini yeniden açtı.

BM İnsani Yardım Nijerya Koordinatörü Edward Kallon, gazetecilere yaptığı açıklamada, örgütün 26 Ağustos 2011'de başkent Abuja'daki BM binasına düzenlediği intihar saldırısı sonrası kapatılan ofisin yeniden açıldığını bildirdi.

Kallon, "BM ofisinin yeniden açılışı, Nijerya'da artan şiddet ve terörizme karşı direnişin bir simgesidir." dedi.

Abuja'daki intihar saldırısında 21 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
BM boko haram nijerya

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