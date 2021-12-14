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BM: 70'den fazla kişinin infazından Taliban sorumlu

14.12.2021 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BM, güvenilir kaynaklara dayandırdığı bilgiler doğrultusunda Taliban'ın Afganistan'da 70'den fazla kişiyi yargısız infaz sonucu öldürdüğünü açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'da radikal İslamcı Taliban'ın Ağustos ayında iktidarı ele geçirmesinden bu yana haklarında herhangi bir yargı kararı bulunmayan 70'den fazla kişinin infaz edildiğini açıkladı. Açıklamada, yargısız infazlar konusundaki bilgilere "Güvenilir kaynaklar" tarafından ulaşıldığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yardımcısı Nada El Naşif Salı günü Cenevre'de yaptığı açıklamada, Ağustos ve Kasım ayları arasında, Afgan Ulusal Güvenlik Güçleri’nin eski üyeleri ve önceki hükümetle bağlantılı 100’ü aşkın kişinin infaz edildiği konusunda güvenilir kaynaklardan bilgi aldıklarını söyledi. El Naşif, elde ettikleri bilgilere göre, yargısız infazların en az 72'sinin Taliban tarafından gerçekleştirilidiğini ifade etti.

"Cesetler teşhir edildi"

El Naşif, BM İnsan Hakları Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "Birçok olayda cesetler halka açık şekilde teşhir edildi. Bu da, halktaki korkuyu daha da artırdı" diye konuştu.

Öte yandan en az 8 Afgan aktivist ile 2 gazeteci ve 50'den fazla IŞID militanının da Taliban tarafından öldürüldüğüne ilişkin bilgiye ulaşıldığı belirtiliyor. Taliban'ın ayrıca çok sayıda çocuğu ailelerinden alarak orduya yerleştirdiği de gelen bilgiler arasında.

İnsan Hakları İzleme Örgütü de Aralık ayı başlarında, belgelediği düzinelerce infaza dikkat çekmişti. Örgüt kurbanlar arasında Afgan Ulusal Güvenlik Güçlerinin eski üyeleri, diğer askeri personel, polis ve istihbarat çalışanlarının bulunduğunu belirtmişti. Taliban hükümetinin içişleri bakanlığı ise bu iddiaları reddetmişti. Bir bakanlık sözcüsü, rapor ve iddiaların kanıtlara dayanmadığını ileri sürmüştü.

AFP,Reuters/ TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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