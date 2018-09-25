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BM 73. Genel Kurulu görüşmeleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 16:18 | Son Güncelleme

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği BM 73. Genel Kurulu görüşmeleri başladı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmeleri, 140'tan fazla devlet ve hükümet başkanının katılımıyla başladı.

Bu yılki teması "Birleşmiş Milletler’i Tüm İnsanlarla İlgili Kılmak: Barışçıl, Adil ve Sürdürülebilir Toplumlar için Küresel Liderlik ve Ortak Sorumluluklar'' olarak belirlenen BM 73. Genel Kurulu görüşmelerinde Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Genel Kurula hitabının ardından, geleneksel olarak ilk konuşmayı Brezilya'nın temsilcisi yapacak.

İkinci konuşmayı ise ev sahibi ABD Başkanı Donald Trump yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Genel Kurul'a dördüncü konuşmacı olarak hitap edecek.

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BM 73. Genel Kurulu Görüşmeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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