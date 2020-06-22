BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır'dan kabul konuşması!

Bozkır, video konferans yöntemiyle düzenlenen göreve başlama töreninde yaptığı kabul konuşmasında, kendisini Genel Kurul Başkanı seçen üye ülkelere teşekkür ederek, "Sizlerin güvenine ve desteğine mazhar olmaktan büyük onur duyuyorum. Üstelik bu saygın görevi, Birleşmiş Milletlerin kuruluşunun 75. yıl dönümünde üstlenecek olmak da bir ayrıcalık. Bu vesileyle, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bana olan güveni, teveccühü ve bugüne kadarki kesintisiz desteği için şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde seçim sürecimin başından sonuna kadar gösterdiği yakın ilgi ve güçlü destek için Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na da içten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bozkır, diplomat ve siyasetçi olarak Türkiye'ye ve millete yaklaşık 50 yıldır hizmet ettiğini belirterek, bugün ise, kendisi için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söyledi.

BM Genel Kurulu'na başkanlık edecek ilk Türk vatandaşı olmanın kendisi için büyük bir onur kaynağı olduğunu dile getiren Bozkır, şöyle devam etti: