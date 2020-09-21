BM 75’inci Genel Kurulu Üst Düzey Toplantıları Başlıyor

Birleşmiş Milletler 75’inci Genel Kurulu üst düzey toplantıları başlıyor. Üst düzey toplantılarının açılış konuşmasını, BM 75’inci Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır yapacak. Bozkır’ın açılış konuşmasının ardından aralarında Genel Sekreter Antonio Guterres, Güvenlik Konseyi Başkanı Abdou Aborry’nin de bulunduğu BM’nin üst düzey yöneticileri konuşacaklar. Açılış çerçevesinde ayrıca BM’nin 75’inci yıldönümüyle ilgili çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “BM 75.Genel Kurulunun geleneksel “Üst Düzeyli Haftası” başlıyor. Birçok açıdan tarihi bir oturum olacak. BM’nin 75. yılında, fiziki katılım ve video mesajları birleştireceğiz. İlk etkinlik, Türkiye saatiyle 16’da, açılışını yapacağım “BM’nin 75.Yıldönümünü Anma Toplantısı” olacak. “BM’nin 75. Yıldönümünü Anma Toplantısında, Liderler, Bakanlar ve ülke temsilcileri, BM’nin 75 yılda başardıklarını, karşılaştığı sorunları ve önümüzdeki dönemde BM’yi daha etkin hale getirmenin yollarını ele alacak” dedi.
Liderler Salı gününden itibaren konuşmaya başlayacak
Corona virüsü salgını nedeniyle liderler konuşmalarını sanal yolla gerçekleştirecek. Liderlerin daha önce video bantlara kayda alınmış konuşmaları sıralarına göre canlı yayınlanacak. Liderlerin konuşmaları 22 Eylül Salı gününden itibaren başlayıp 29 Eylül Salı günü sona erecek.
Liderlerin konuşmalarının başlayacağı Salı günü ilk konuşmayı geleneksel olarak Brezilya adına Devlet Başkanı Jair Messias Bolsonaro yapacak. Daha sonra ev sahibi ülke adına ABD Başkanı Donald Trump konuşacak. Başkan Trump’ın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuşacak.
Salı günü konuşmasını yapacak liderler arasında, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Tani, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Mısır Devlet Başkanı Fattah El