BM 75’inci Genel Kurulu Üst Düzey Toplantıları Başlıyor

Birleşmiş Milletler 75’inci Genel Kurulu üst düzey toplantıları başlıyor. Üst düzey toplantılarının açılış konuşmasını, BM 75’inci Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır yapacak. Bozkır’ın açılış konuşmasının ardından aralarında Genel Sekreter Antonio Guterres, Güvenlik Konseyi Başkanı Abdou Aborry’nin de bulunduğu BM’nin üst düzey yöneticileri konuşacaklar. Açılış çerçevesinde ayrıca BM’nin 75’inci yıldönümüyle ilgili çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “BM 75.Genel Kurulunun geleneksel “Üst Düzeyli Haftası” başlıyor. Birçok açıdan tarihi bir oturum olacak. BM’nin 75. yılında, fiziki katılım ve video mesajları birleştireceğiz. İlk etkinlik, Türkiye saatiyle 16’da, açılışını yapacağım “BM’nin 75.Yıldönümünü Anma Toplantısı” olacak. “BM’nin 75. Yıldönümünü Anma Toplantısında, Liderler, Bakanlar ve ülke temsilcileri, BM’nin 75 yılda başardıklarını, karşılaştığı sorunları ve önümüzdeki dönemde BM’yi daha etkin hale getirmenin yollarını ele alacak” dedi.