BM 76. Genel Kurul Çalışmaları Başladı

Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul çalışmaları başladı. BM 75. Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır, düzenlenen sembolik bir törenle görevini Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid’e devretti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in konuşmasının ardından kürsüye gelen Bozkır, veda konuşmasını yaptı.

Bozkır, genel kurulda kullanılan tokmağı 76. BM Genel Kurul Başkanı Shahid’e devretmesinin ardından Guterres, yeniden kürsüye gelerek yeni dönemin ilk oturumunun açılış konuşmasını yaptı. 76. BM Genel Kurul Başkanı Shahid, resmen başlayan yeni dönemde yapacağı işler ve vizyonuyla ilgili bir konuşma yaptı; kritik bir dönemde görev yapan Bozkır’a teşekkür etti.

BM Genel Sekreteri Guterres de Bozkır’ın çok zor bir dönemde görev yaptığını, BM’nin 75. yıldönümünde yaptığı görevi sırasında Corona virüsü salgınının zor şartlarına rağmen genel kurul çalışmalarını başarıyla sürdürdüğünü belirterek, kendisine bu zor dönemde gerçekleştirdiği hizmet nedeniyle teşekkürlerini sundu.

“Salgın hastalık insanlığın ortak düşmanı”

Genel Sekreter Guterres, dünyanın iklim değişikliği, salgın, çatışmalar, ayrımcılık, açlık, eşitsizlik gibi birçok sorunla mücadele ettiğini; tüm bunların çözümü için dünya ülkelerinin omuz omuza, tek vücut, tek bir ailenin fertleri gibi hareket etmesi halinde, bu sorunlarla küresel çapta mücadele edilebileceğini söyledi. Guterres, özellikle salgın hastalık ve iklim değişikliğiyle daha kararlı mücadele gerektiğini belirtti.

Guterres, “İnsanlığın ortak düşmanı olan salgın hastalığa karşı daha fazla mücadele odak noktamız olmalı. Bu savaşa odaklanmamızın zamanı geldi. Herkese aşı yapılması, yeni tedavi yöntemlerinin, yeni malzemelerin bulunması için çalışmalıyız. Salgında hayat kurtaran aşılara ulaşımda eşitsizlikler var. Bu eşitsizlikleri gidermeliyiz” dedi.

“İklim değişikliğiyle ilgili taahhütlerimizi yerine getirmeliyiz”

Guterres, son dönemde yaşanan küresel afetlerin iklim değişikliğiyle mücadelenin önemini bir kez daha ortaya çıkardığını söyledi; ''Glasgow'da yapılan ‘COP26’ toplantısında iklim değişikliğine karşı verilecek mücadelede belirlenen cesur hedeflere ülkeler uymalı, taahhütlerine yerine getirmeli. Büyük bir meydan okumayla karşı karşıyayız. Gezegenimizdeki bu savaş sona ermeli. Ortak mücadele, daha fazla mücadele etmeliyiz. Karşı karşıya kaldığımız bu zorluklar giderek daha da kötüleşebilir” diye konuştu.

Dünyada insanlar arasında farklılıklar olduğuna işaret eden Guterres, ''Zenginler ile yoksullar arasında, temel hizmetler, beslenme, su, erişilebilir sağlık hizmetlerine ulaşımda farklılıklar var. Bazıları için bu temel hizmetler rüya gibi. Daha iyi bir geleceğin inşası için bu farklılıkları gidermeliyiz” ifadelerini kullandı.

Bozkır veda etti

Genel kurul salonunda bir veda konuşması yapan Volkan Bozkır da Corona virüsü salgınının çok zor olan şartlarında görevini sürdüğünü ifade etti. Bozkır, BM Genel Sekreteri Guterres ile birlikte çalıştığı süreçten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, teşekkür etti. Bozkır, ayrıca böyle çok önemli bir göreve kendisini aday gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na, hem adaylığı hem de başkanlığı süresinde kendisine verdikleri destek için teşekkür etti.

Uluslararası ekibiyle veda toplantısı

Bozkır, Türk Dışişleri Bakanlığı’na atadıkları iki yardımcı için teşekkür ettiğini ifade etti. Genel Kurul görevlilerine de veda eden Bozkır, “BM 75. Genel Kurul başkanlığım boyunca ofisimde görev yapan uluslararası ekiple bir veda toplantısında bir araya geldim. Başkanlığım süresince gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalar ve katkıları için hepsine teşekkür ettim ve bir hizmet sertifikası verdim” dedi.

