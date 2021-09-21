BM 76. Genel Kurulu Üst Düzey Çalışmaları Başlıyor

Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu’nun üst düzey çalışmaları bugün başlıyor. Genel Kurul'un liderlerin katılacağı üst düzey çalışmaları 30 Eylül’de sona erecek. BM’ye üye 193 ülkenin temsilcileri bugünden itibaren genel kurula hitap etmeye başlayacak. BM Genel Kurulu'na hitap edecek lider ve heyet başkanlarının konuşmaları 27 Eylül tarihine kadar sürecek.

76. BM Genel Kurulu yıllık olağan çalışmalarını 2022 yılının Eylül ayına kadar sürdürecek. 76. BM Genel Kurulu’nun üst düzey toplantılarında ayrıca liderlerin katılımıyla, iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, insan kaçakçılığı ve mültecilerin aralarında olduğu farklı konu başlıklarıyla toplantılar yapılacak.

Salgın hastalık nedeniyle geçtiğimiz yıl tamamen sanal ortamda yapılan Genel Kurul çalışmaları, aralarında çok sayıda devlet başkanı ve başbakanın da bulunduğu liderlerin fiziki olarak katılımıyla yapılacak. Bazı liderler, 76. BM Genel Kurulu çalışmalarına katılmayarak konuşmalarını önceden kaydedilmiş videolar aracılığıyla yapacak. Şu an kadar New York’ta 130’a yakın devlet başkanı ve başbakanın geldiği belirtiliyor.

Biden ikinci Erdoğan on beşinci sırada konuşacak

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 76. BM Genel Kurulu’nun üst düzey toplantılarının açılış konuşmasını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yapacak. Geleneksel olarak ilk kürsüye çıkacak lider Brezilya Brezilya Devlet Başkanı Jair Messias Bolsonaro olacak. ABD Başkanı Joe Biden, ikinci sırada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 15'inci sırada genel kurula hitap edecek.

Aralarında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, İran Devlet Başkanı Ebrahim Raisi, Suudi Arabistan Kralı Selman, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Mısır Devlet Başkanı El Sissi, Ürdün Kralı Abdullah ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun da bulunduğu çok sayıda lider genel kurul hitaplarını önceden kaydedilmiş videolar aracılığıyla gerçekleştirecek.

Biden’ın gündemi Afganistan

Başkan Joe Biden'ın bugün BM’de yapacağı konuşmada, Afganistan’daki askeri varlığın sona erdirilmesinin yeni bir “yoğun diplomasi” faslını açacağı

mesajını vereceği bildirildi. Açıklama, Biden’ın bugün başlayacak BM ziyaretiyle ilgili basın brifingi düzenleyen üst düzey bir Amerikalı yetkiliden geldi.

Biden’ın New York ziyareti ve BM’de yapacağı konuşma, ABD’nin Afganistan’dan çekilme sürecine tepkilerin arttığı ve Avustralya’yla nükleer denizaltı anlaşmasının da Fransa’yı öfkelendirdiği bir zamanda gerçekleşecek.

Erdoğan daha eşit dünya çağrısında bulunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da genel kurula bölgesel ve küresel sorunlarla ilgili görüşlerini aktarması bekleniyor. Erdoğan’ın daha eşit bir dünya için BM’de reform yapılması, BM Güvenlik Konseyi’ne üye sayısının arttırılması konusunda görüşlerini yinelemesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayrıca Afganistan, Suriye, Filistin, Kıbrıs, mülteci sorunu, salgın hastalık ve iklim değişikliği konusunda genel kurula görüşlerini aktarması bekleniyor.

