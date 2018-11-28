BM: ‘820 Milyon İnsan Yeterli Gıda Bulamıyor’

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Çarşamba günü yayınladığı bir raporda iklim değişikliği ve tarım alanlarıyla diğer kaynakların azalması nedeniyle dünya genelinde gıdaya erişimin gittikçe daha da zorlaşacağını bildirdi.
‘Sıfır açlık’ hedefine ulaşabilmek için daha etkili politika ve teknolojiye gerek duyulduğunun belirtildiği raporda dünyada şu an 820 milyon insanın yetersiz beslendiğinin de altı çizildi. Uluslararası Gıda Politikası Araştırma Enstitüsü’nün de katkı sağladığı araştırmanın raporu ‘dünyada sıfır açlık’ hedefi doğrultusunda yapılan çalışmaların hızlandırılması için düzenlenen küresel konferansta gündeme getirildi.
Zambiya Devlet Başkan Yardımcısı Inonge Wine konferans katılımcıları önünde yaptığı konuşmada, “Harekete geçilmesi gerektiği yönündeki çağrı çok net! Sıfır açlık hedefine bizler yaşarken ulaşmak mümkün. Açlık ve eksik beslenmeyi sonlandırma hedefi gerçekçi bir hedef” dedi.
Dünyada milyonlarca insan çeşitli nedenlerden dolayı az masraflı ve yeterli besin değeri olan gıdaya ulaşamıyor. Yoksulluk bunun en başlıca nedeni. Ancak sivil çatışmalar ve savaşlar da buna etken oluyor.
Suudi Arabistan’ın öncülüğünde Yemen’de yürütülen askeri müdahaleler sonucunda binlerce sivil öldü. Çocukları Kurtar isimli yardım kurumunun verilerine göre ise ülkede 5 yaşından küçük yaklaşık 85 bin çocuk iç savaşta ya açlıktan ya da hastalıktan hayatını kaybetti.
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre ise Afganistan’da aşırı kuraklık ve çatışmalar sonucu 250 binden fazla insan yerinden edildi.
Konferansa video kaydıyla katılan BM Gıda ve Tarım Örgütü Genel Direktörü Jose Graziano da Silva dünyadaki aç ve yetersiz beslenmiş insan sayısının on yıl önceki kadar yüksek rakamlara ulaştığına dikkat çekti ve “Açlığa karşı onlarca yıldır verdiğimiz mücadele ciddi anlamda sekteye uğradı. Hem Gıda ve Tarım Örgütü ve diğer BM kurumları çalışanları hem de üye ülkelerin temsilcileri bu durumdan çok endişeli” dedi.
Örgütün raporuna göre Afrika hala açlığın en yaygın olduğu bölge ancak en yetersiz beslenenlerse Asya-Pasifik bölgesinde yaşayanlar.
Kurum 2013 ile 2050 yılları arasında küresel gıda talebinin yüzde elli oranında artacağını öngörüyor. Buna karşı tedbir alabilmek için çiftçilerin tarımı arttırmaları öneriliyor. Ancak Asya ve Pasifik gibi bölgelerde kentleşme nedeniyle tarıma müsait alanlar hızla yok ediliyor.
Diğer taraftan raporu hazırlayan uzmanlar tarımsal üretimi kısıtlı alanları kullanarak arttırmanın ise ekosistemlere kalıcı zarar vereceği, toprak kaymasına neden olacağı ve çevre kirliliğin arttıracağı yönünde de uyarıda bulundu.
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