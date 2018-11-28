BM: ‘820 Milyon İnsan Yeterli Gıda Bulamıyor’

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Çarşamba günü yayınladığı bir raporda iklim değişikliği ve tarım alanlarıyla diğer kaynakların azalması nedeniyle dünya genelinde gıdaya erişimin gittikçe daha da zorlaşacağını bildirdi.

‘Sıfır açlık’ hedefine ulaşabilmek için daha etkili politika ve teknolojiye gerek duyulduğunun belirtildiği raporda dünyada şu an 820 milyon insanın yetersiz beslendiğinin de altı çizildi. Uluslararası Gıda Politikası Araştırma Enstitüsü’nün de katkı sağladığı araştırmanın raporu ‘dünyada sıfır açlık’ hedefi doğrultusunda yapılan çalışmaların hızlandırılması için düzenlenen küresel konferansta gündeme getirildi.

Zambiya Devlet Başkan Yardımcısı Inonge Wine konferans katılımcıları önünde yaptığı konuşmada, “Harekete geçilmesi gerektiği yönündeki çağrı çok net! Sıfır açlık hedefine bizler yaşarken ulaşmak mümkün. Açlık ve eksik beslenmeyi sonlandırma hedefi gerçekçi bir hedef” dedi.

Dünyada milyonlarca insan çeşitli nedenlerden dolayı az masraflı ve yeterli besin değeri olan gıdaya ulaşamıyor. Yoksulluk bunun en başlıca nedeni. Ancak sivil çatışmalar ve savaşlar da buna etken oluyor.