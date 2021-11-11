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BM: 84 milyondan fazla insan yerinden edildi

11.11.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) raporuna göre dünyada yerinden edilen insanların sayısı 84 milyonu aştı.

BM: 84 milyondan fazla insan yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından açıklanan bir rapor, dünyada Haziran 2021 itibariyle 84 milyondan fazla insanın şiddet, güvensizlik ve iklim değişikliği gibi nedenlerle yerinden edildiğini ortaya koydu. UNHCR'nin Cenevre'deki merkezinden aktarılan verilere göre 2020 yılı sonunda dünyada 82,4 milyon mülteci vardı. Söz konusu mültecilerin yaklaşık 51 milyonunu, yaşadığı ülke içinde başka bir yere bölgeye göç etmek zorunda kalanlar oluşturuyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi raporda, bu trend artışına uluslararası toplumun şiddet, insan hakları ihlalleri ve kovuşturmaları engellemek konusunda yetersiz kalmasının neden olduğunu belirtiyor. Grandi buna ek olarak küresel iklim değişikliği ve yerinden olan bu insanlara ev sahipliği yapan ülkelerdeki ağırlaşan yaşam koşullarının da bu artışta etkisi olduğunu ifade ediyor.

Şiddetten kaçış

BM verilerine göre bu yılın ilk yarısında Kongo Cumhuriyeti'nden 1,3 milyon ve Etiyopya'dan 1,2 milyon kişi olmak üzere toplam 2,5 milyon kişi yerinden oldu. Myanmar ve Afganistan’daki şiddet nedeniyle bu ülkelerde yaşayan birçok insan da ülkesinden kaçmak zorunda kaldı. Buna mukabil yurt dışında koruma arayanların sayısı da yükseldi.

Grandi uluslararası toplumu barış çabalarını artırmaya davet ederek, mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere kaynak sağlanması çağrısında bulundu. Grandi mültecilere ev sahipliği yapan ülke ve toplumların yetersiz kaynaklarıyla yine de bu ağır yükü omuzlandıklarını kaydetti.

KNA,dpa / SSB,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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