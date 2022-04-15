BM: “870 Bin Ukraynalı Ülkelerine Döndü”

NEW YORK- Birleşmiş Milletler, Ukrayna’dan komşu ülkelere sığınan mültecilerin, ülkenin güvenli bölgelerine dönmeye başladığını açıkladı. BM İnsani Yardım Koordinatörlüğü Ofisi (OCHA) son raporunda şimdiye kadar en az 870 bin Ukraynalının ülkelerine döndüğü, günde ortalama 30 bin Ukraynalının sınır kapılarından ülkeye giriş yaptığı, bu sayıların giderek artmasının beklendiği belirtildi.

BM İnsani Yardım Koordinatörlüğü Ofisi’nin Ukrayna’daki insani durumla ilgili hazırladığı son raporda, Ukrayna’ya dönenlerin çoğunlukla çocuklu kadınlar ve yaşlılar olduğu, dönenlerin sayısının daha da artacağı belirtildi.

Raporda “Ukrayna'ya geri göç tırmanarak artmaya devam edebilir. Ülkelerine dönen insanların topluma yeniden entegre olmak için daha çok destek ve insani yardıma ihtiyaç duyacaklar. Evlerine dönmeleri artık mümkün olmayanlar barınma sorunlarıyla karşılaşabilir. Ukrayna’da çok daha fazla insani yardıma ihtiyaç var” ifadeleri yer aldı.

BM İnsani Yardım Koordinatörlüğü Ofisi, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının başladığı 24 Şubat'tan bu yana yaklaşık 150 bini çocuk olmak üzere 783 binden fazla kişinin Ukrayna'dan Rusya'ya geçtiğini bildirdi.

“12 milyon Ukraynalının insani yardıma ihtiyacı var”

BM İnsani Yardım Koordinatörlüğü Ofisi, Ukrayna'da yardıma ihtiyaç duyan 12 milyon kişiden 2,1 milyonuna insani yardım görevlilerinin ulaştığını, BM'nin Ukrayna için yaptığı 1,1 milyar dolarlık acil fon çağrısının şu anda yüzde 64'ünün finanse edildiği belirtildi.

Ukrayna’nın doğu ve güney bölgelerinde çatışmaların yoğunlaştığı, sivil kayıpların sürdüğü belirtildi. BM İnsani Yardım Koordinatörlüğü Ofisi, Donetsk bölgesinde iki insani yardım görevlisinin öldürüldüğünü bildirdi.

Konuyla ilgili bilgi veren BM Sözcüsü Stephane Dujarric, BM İnsani Yardımdan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths’in bugün, Mariupol'daki bir sivil toplum ofisine düzenlenen bir saldırıda öldürülen en az iki yardım görevlisinin ve beş akrabasının ailelerine ve meslektaşlarına başsağlığı dilediğini belirterek, “Bu saldırı birkaç hafta önce 15 Mart'ta gerçekleşti. Olayla ilgili henüz bilgi elde edildi” dedi.

“Müzakereler çıkmaza girdi”

Sözcü Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Soykırımın Önlenmesi Özel Danışmanı Alice Wairimu Nderitu bugün yaptığı bilgilendirmede, Ukrayna'daki durumun kötüleşmeye devam etmesi konusundaki güçlü endişesini yinelediğini, devam eden can kayıplarına, acıların şiddetlenmesine, sivil alanlara yönelik saldırı iddialarının devam ettiğine işaret etti.

Sözcü, savaşı sona erdirmeye yönelik müzakerelerin çıkmaza girdiğini bildirdi. Özel Danışman, etkili bir konumda bulunan tüm aktörleri ve sahada gerçek değişimi gerçekleştirebilecek olanları, ülkede barışın yeniden sağlanmasına katkıda bulunmak için çabalarını iki katına çıkarmaya çağırdı.

“50 günde 150’si çocuk 1932 sivil öldü”

BM İnsani Yardımdan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths yaptığı açıklamada, insani yardım çalışanlarının ölüm haberlerinden derin üzüntü duyduğunu söyledi.

Griffiths "Her iki yardım görevlisi de yaptıkları çalışmalarla hayatlarını başkalarının hizmetine adadı. BM ve insanlık adına, ailelerine, meslektaşlarına ve öldürülen diğer sivillere en içten taziyelerimizi gönderiyorum. Bu son derece trajik ve kabul edilemez olay, bu savaşın yardım görevlileri de dahil olmak üzere siviller için korkunç sonuçlarının sadece bir örneğidir. Savaşın sürdüğü 50 günde 150’si çocuk 1,932'den fazla sivil öldü” dedi.

