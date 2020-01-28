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BM: "(ABD'nin sözde barış planı) BM'nin iki devletli çözüme yönelik pozisyonu, yıllardır Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul kararlarıyla tanımlanmıştır"
BM: "(ABD'nin sözde barış planı) BM'nin iki devletli çözüme yönelik pozisyonu, yıllardır Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul kararlarıyla tanımlanmıştır"
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28.01.2020 23:26 |
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BM: "(ABD'nin sözde barış planı) BM'nin iki devletli çözüme yönelik pozisyonu, yıllardır Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul kararlarıyla tanımlanmıştır"
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