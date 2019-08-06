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BM, açlığın pençesindeki Zimbabve için 331 milyon dolar topluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 21:22 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM), kuraklıktan ve ülkeyi vuran şiddetli fırtına sebebiyle milyonlarca insanın açlıkla pençeleştiği Zimbabwe’ye olan yardım çağrısı miktarını 331,5 milyon dolara çıkardı.El Nino siklonu Zimbabve’de kuraklığa, mısır hasadının yarıya inmesine, elektrik üretiminin azalmasına ve ülkenin en büyük barajı Kariba’da boşalmasına neden oldu.

BM, açlığın pençesindeki Zimbabve için 331 milyon dolar topluyor

Birleşmiş Milletler (BM), kuraklıktan ve ülkeyi vuran şiddetli fırtına sebebiyle milyonlarca insanın açlıkla pençeleştiği Zimbabwe’ye olan yardım çağrısı miktarını 331,5 milyon dolara çıkardı.

El Nino siklonu Zimbabve’de kuraklığa, mısır hasadının yarıya inmesine, elektrik üretiminin azalmasına ve ülkenin en büyük barajı Kariba’da boşalmasına neden oldu. Kuraklık, ülkedeki ekonomik krize sebep olurken, Haziran ayından bu yana şeker, yemeklik yağ ve pirinç gibi temel kalemlerin fiyatı iki katından fazla artarak enflasyonu yüzde 175,6’ya yükseltti. BM Dünya Gıda Programı Genel Müdürü David Beasley, Zimbabve kırsalındaki 2.3 milyon insanın acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu ve bu rakamın, önümüzdeki yılın Mart ayına kadar 5,5 milyona çıkacağını söyledi.
BM’den yapılan açıklamada toplanacak 331,5 milyon doların, gıda yardımı, su temini ve sanitasyon ile zorlu ailelere nakit bağışında kullanılacağı kaydedildi.

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