BM Adalet Mahkemesi İran’ın ABD Şikayetini Karara Bağlayacak

Newstead, İran’ın aslen yapmaya çalıştığı şeyin, Amerika Başkanı Donald Trump’ın, 2015 yılında İran’la Amerika ve diğer ülkelerle imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesini önlemek olduğunu öne sürdü.

Amerika Dışişleri Bakanlığı Yasal Danışmanı Jennifer Newstead, geçen ay mahkemede yaptığı sözlü savunmada, 1955 yılındaki anlaşmayla ilgili uzlaşmazlıkları çözmenin bu mahkemeyle mümkün olmadığını söyledi.

Washington, İran’ın başvurusunu mahkemeyi yetkileri dışında kullanmak olarak nitelendiriyor. İran, 1979 yılında İran’ın uluslararası alanda dışlanmasına neden olan İslam Devrimi öncesinde, 1955’te imzalanmış az bilinen bir dostluk anlaşmasına atıfta bulunuyor.

İran, Dünya Mahkemesi, olarak bilinen mahkemeye başvurarak, Washington’un dava devam ederken uyguladığı ambargoları askıya almasını istedi ki bu süreç uzun yıllar alabilir.

Birleşmiş Milletler’in en yüksek yargı merci olan Uluslararası Adalet Mahkemesi, bugün Amerika’nın ambargo kararlarına ilişkin olarak Tahran’ın başvurusunu karara bağlayacak.

Söz konusu anlaşma İran’ın nükleer programında kısıtlamalara gitmesi karşılığında Tahran’a yönelik ambargoların kaldırılmasını öngörüyordu. Ancak Trump yönetimi, Mayıs ayında yaptığı duyuruyla, Amerika’nın anlaşmadan çekildiğini ve tek taraflı olarak İran’a yaptırımlar getireceğini ilan etti.

Amerika’nın bu kararına anlaşmada imzası bulunan İngiltere, Rusya, Fransa, Çin ve Almanya’yla birlikte görüşmelerde yardımcı olan Avrupa Birliği de karşı çıktı.

İran, Amerika’nın aldığı ve çok sayıda yabancı şirketin İran’la ticaret yapmasını önleyecek ve ülke ekonomisine zarar verecek olan ambargo kararlarının, 1955 yılında imzalanan anlaşmayı ihlal ettiğini savunuyor.

Uluslararası alandaki eleştirilere rağmen Washington, ambargoları uygulamak konusunda ısrarcı davranıyor. Amerika’nın yeni ambargo kararları 4 Kasım’da yürürlüğe girecek.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Mahkemesi, ulusların aralarındaki sorunları çözmek konusundaki en üst mahkeme. Mahkemenin kararları bağlayıcı ancak kararların uygulanması konusundan bir yaptırım gücü bulunmuyor. Hali hazırda hem İran hem de Amerika mahkemenin çeşitli kararlarını uygulamayan ülkeler durumundalar.

