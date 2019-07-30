BM: ‘Afgan ve NATO Güçleri Daha Fazla Sivilin Ölüme Neden Oldu’

Birleşmiş Milletler’in (BM) yayınladığı bir rapora göre, 2019 yılının ilk yarısında Afganistan’da Afgan ve NATO güçlerinin operasyonları, Taleban ve diğer isyancı grupların saldırılarından daha fazla sivil ölümlere neden oldu.

Raporda, Afgan ve uluslararası güçlerin toplam 717 sivilin ölümüne neden olduğu, Taleban, IŞİD ve diğer militan grupların saldırıları sonucundaysa 531 sivilin hayatını kaybettiği aktarılıyor.

BM Afganistan Daimi Temsilciliği’nce 30 Temmuz günü yayımlanan raporda, Afgan ve NATO güçlerinin hedef aldığı militanların çoğunlukla sivil halkın arasına gizlendiğine dikkat çekiliyor. Son verilere göre, yılın ilk altı ayında 403 sivil Afgan güçlerinin militanlara yönelik operasyonlarında öldü. Uluslararası güçlerin operasyonlarıysa 314 sivilin ölümüyle sonuçlandı.

Taleban başta olmak üzere IŞİD ve diğer silahlı grupların saldırılarıysa aynı dönem içinde 531 sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu. Raporda ayrıca, bu saldırılarda ölen siviller arasında 300’ünün militanlarca doğrudan hedef alındığı belirtiliyor.