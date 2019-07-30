BM: ‘Afgan ve NATO Güçleri Daha Fazla Sivilin Ölüme Neden Oldu’

Birleşmiş Milletler’in (BM) yayınladığı bir rapora göre, 2019 yılının ilk yarısında Afganistan’da Afgan ve NATO güçlerinin operasyonları, Taleban ve diğer isyancı grupların saldırılarından daha fazla sivil ölümlere neden oldu.
Raporda, Afgan ve uluslararası güçlerin toplam 717 sivilin ölümüne neden olduğu, Taleban, IŞİD ve diğer militan grupların saldırıları sonucundaysa 531 sivilin hayatını kaybettiği aktarılıyor.
BM Afganistan Daimi Temsilciliği’nce 30 Temmuz günü yayımlanan raporda, Afgan ve NATO güçlerinin hedef aldığı militanların çoğunlukla sivil halkın arasına gizlendiğine dikkat çekiliyor. Son verilere göre, yılın ilk altı ayında 403 sivil Afgan güçlerinin militanlara yönelik operasyonlarında öldü. Uluslararası güçlerin operasyonlarıysa 314 sivilin ölümüyle sonuçlandı.
Taleban başta olmak üzere IŞİD ve diğer silahlı grupların saldırılarıysa aynı dönem içinde 531 sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu. Raporda ayrıca, bu saldırılarda ölen siviller arasında 300’ünün militanlarca doğrudan hedef alındığı belirtiliyor.
Sivil ölümler geçen yıla oranla daha az
Sivillerin ölümlerinin üçte biri kara harekatları sırasında meydana gelirken, beşte birinin yollara yerleştirilerek patlatılan bombaların sonucu olduğu da raporda aktarılan bilgiler arasında. Yüzde 14’üyse hava saldırıları sonucunda yaşamını yitirdi.
Amerika, Afganistan’daki askeri misyonunu resmi olarak 2014 yılında sonlandırdı ancak ülkedeki askeri güçlere ciddi oranda askeri destek sunmaya devam ediyor.
Raporu yayınlayan Afganistan BM Daimi Temsilciliği’nden kıdemli insan hakları uzmanı Richard Bennett, “Çatışmalara dahil olan taraflar son dönemlerde gözlemlenen olaylara farklı bir açıklama yapabilirler. Çünkü herbiri kendi askeri taktiklerini haklı gösterme çabasında” dedi.
Ülkedeki çatışmalar sonucunda hayatını kaybeden sivillerin sayısının bu yıl, geçen yılın aynı dönemine oranla daha az olduğu kaydedildi. Rapordaki verilere göre, militanların neden olduğu sivil ölümlerin sayısında yüzde 43 oranında bir düşüş gözlemlendi.
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