BM Afganistan'da barışın sağlanması için umutlu

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'daki barış umutlarının her zamankinden daha fazla olduğunu bildirdi.
BM Afganistan İnsani Yardım Koordinatörü Toby Lanzer, 27-28 Kasım'da BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenecek Afganistan Konferansı öncesinde basın toplantısı düzenledi.
Lanzer, dünyada bilinenin aksine sivil kayıpların Yemen'den çok Afganistan'da yaşandığını, bu ülkedeki gıda güvensizliğinin Güney Sudan'dan daha şiddetli olduğunu belirterek "Afganistan'da 3,6 milyon kişinin durumu çok çok vahim. Kıtlığın bir adım ötesindeler." dedi.
Bu yıl içinde Afganistan'ın 34 vilayetinin 17'sini ziyaret ettiğini söyleyen Lanzer, "Görüştüğüm pek çok kişi bana, 'Yaşamımız boyunca bizi vuran en büyük kuraklıkla karşı karşıyayız' dedi." ifadesini kullandı.
Lanzer, Afgan halkının yoksulluk, terör ve şimdi de kuraklıkla baş etmeye çalıştığını vurguladı.
Çeçenistan ve Sudan başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde değişik görevler yaptığını anlatan Lanzer, Afganistan'dakine benzer kötü bir durumu daha önce görmediğini kaydetti.
Lanzer, Afgan hükümetine BM'nin insani yardım operasyonlarına verdiği destek için teşekkür ederek "Afganistan'da barış için yeni fırsatlar ve iyi tesis edilmiş umutlar var. Bir paradoks gibi görünüyor ama Afganistan'ın kendisiyle ve en önemli komşularıyla barış içinde olması için uzun yıllardan bu yana daha iyi fırsatlar var." diye konuştu.
Cenevre'de yapılacak konferansın önemine işaret eden Lanzer, ülkede barışı tesis etmek için uluslararası toplumda son yılların aksine daha fazla koordinasyon olduğunu belirtti.
- "Afganistan barış görüşmelerine hazır"
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, 19 Kasım'da yaptığı açıklamada, ülkesinin Taliban ile barış görüşmelerine hazır olduğunu söylemişti.
Gani, "Son bir haftadır uzlaşı komisyonunun kurulması için liderler ve etnik grup temsilcileriyle yaptığım görüşmelerde herkes barış görüşmelerinin acilen başlamasını istedi." ifadesini kullanmıştı.
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