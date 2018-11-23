BM Afganistan'da barışın sağlanması için umutlu

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'daki barış umutlarının her zamankinden daha fazla olduğunu bildirdi.

BM Afganistan İnsani Yardım Koordinatörü Toby Lanzer, 27-28 Kasım'da BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenecek Afganistan Konferansı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Lanzer, dünyada bilinenin aksine sivil kayıpların Yemen'den çok Afganistan'da yaşandığını, bu ülkedeki gıda güvensizliğinin Güney Sudan'dan daha şiddetli olduğunu belirterek "Afganistan'da 3,6 milyon kişinin durumu çok çok vahim. Kıtlığın bir adım ötesindeler." dedi.

Bu yıl içinde Afganistan'ın 34 vilayetinin 17'sini ziyaret ettiğini söyleyen Lanzer, "Görüştüğüm pek çok kişi bana, 'Yaşamımız boyunca bizi vuran en büyük kuraklıkla karşı karşıyayız' dedi." ifadesini kullandı.

Lanzer, Afgan halkının yoksulluk, terör ve şimdi de kuraklıkla baş etmeye çalıştığını vurguladı.

Çeçenistan ve Sudan başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde değişik görevler yaptığını anlatan Lanzer, Afganistan'dakine benzer kötü bir durumu daha önce görmediğini kaydetti.