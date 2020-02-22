BM: Afganistan’da geçen yıl 3 bin 400 sivil hayatını kaybetti

Rapora göre, geçen yıl 3 bin 400 sivil hayatını kaybetti.Birleşmiş Milletler (BM), 2019’da Afganistan’daki çatışmalarda 3 bin 400’ü aşkın sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Cumartesi günü açıklanan BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) raporuna göre, 6 bin 989 kişi de çatışmalarda yaralandı. Böylece 2009 yılında Birleşmiş Milletler'in sistematik olarak kayıt tutmaya başlamasından bu yana Afganistan'daki savaşta yaralanan ve hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 10 bini aştı. Yaralı sayısında ise 2018’e oranla yüzde 5’lik bir düşüş görüldüğü kaydedildi.

Rapora göre, 2019’da sivillerin yüzde 62’si hükümet karşıtı gruplar tarafından öldürüldü. Ölümlerin yüzde 47'si Taliban, yüzde 12 ise IŞİD saldırıları sonucunda meydana geldi. Sivillerin yüzde 28'i ise hükümet güçleri ve müttefiklerin saldırıları sonucunda hayatını kaybetti.

2009’dan bu yana sistematik olarak verileri kaydeden UNAMA’nın Başkanı Tadamichi Yamamoto, "tüm tarafların çatışmalara son vermesinin gerekliliğini" vurgulayarak, "sivil hayatların korunması gerektiğini" söyledi.