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BM: Afganistan’da sivil ölümleri rekor düzeye çıktı

24.02.2019 17:35 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler’in verdiği rakamlara göre Afganistan’daki çatışmalarda ölen sivillerin sayısı 2018’de son dokuz yılın en yüksek seviyesine çıktı.

BM: Afganistan’da sivil ölümleri rekor düzeye çıktı

2018 yılında yaklaşık 3 bin 800 sivil, çatışmalarda hayatını kaybetti.Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu'nun (UNAMA) raporuna göre, 2018 yılında Afganistan'daki silahlı çatışmalarda ölen sivillerin sayısı rekor seviyeye yükseldi. Sivil ölümler bir önceki yıla göre yüzde 11 artışla 3 bin 804 olarak kayıtlara geçti. Ölenlerin 927'sinin çocuk olduğu açıklandı.

Rapora göre kurbanların sayısının artmasında başlıca etmen, Taliban ve IŞİD tarafından "hedef gözeterek” sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırılar. Afganistan'da geçen yıl çoğu başkent Kabil'de olmak üzere 65 intihar saldırısı düzenlendi. Yaklaşık 2 bin 200 sivilin ölümünden radikal İslamcı Taliban ile IŞİD sorumlu tutuluyor.

Raporda ABD ve Afganistan ordusunun sayısı artan hava saldırılarının da sivil ölümlerin artışında önemli rol oynadığı kaydedildi. Geçen yıl 536 sivilin bu tür hava saldırılarında öldürüldüğü ifade edildi. Binden fazla sivilin de hükümet ve müttefiklerinin düzenlediği operasyonlarda hayatını kaybettiği tespit edildi. Radikal İslamcı grupların sivilleri kalkan olarak kullanmasının da bu sayıda etkili olduğu ifade edildi.

Konuyla ilgili "İnsani acıları ve trajediyi sona erdirmenin vaktidir” açıklaması yapan UNAMA Başkanı Tadamichi Yamamoto "Ölümleri ve yaralamaları sona erdirmenin en iyi yolu çatışmaları sonlandırmaktır” diye konuştu.

Birleşmiş Milletler'in 10 yıl önce tutmaya başladığı kayıtlara göre Afganistan'daki çatışmalarda bu süre içerisinde en az 32 bin sivil hayatını kaybetti. Yaklaşık 60 bin kişi de yaralandı.

dpa, AFP, rtr / EC, CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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