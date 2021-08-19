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BM Afganistan’daki Personelini Kazakistan’a Taşıyor

19.08.2021 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler Afganistan’da görev yapan yüze yakın personeli ülkeden tahliye edeceğini bildirdi. Kabil’de görev yapan BM personeli Kazakistan’ın Almatı kentinde geçici olarak kurulacak BM Yardım Merkezi Ofisi’ne taşınacak

BM Afganistan’daki Personelini Kazakistan’a Taşıyor

Birleşmiş Milletler Afganistan’da görev yapan yüze yakın personeli ülkeden tahliye edeceğini bildirdi. Kabil’de görev yapan BM personeli Kazakistan’ın Almatı kentinde geçici olarak kurulacak BM Yardım Merkezi Ofisi’ne taşınacak. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephan Dujarric, BM personelinin Kazakistan’a tahliyesinin hemen yapılacağını belirtti.

Sözcü Dujarric, Afganistan’da görev yapan BM personelinin Kazakistan’a taşınması fikrinin Kazak hükümeti tarafından kendilerine geldiğini kaydetti.

Dujarric, Afganistan’da insani yardım yapan BM personelinin çoğunluğunun görevlerine devam edeceğini belirterek, “Genel Sekreter Antonio Guterres’in 16 Ağustos'ta yapılan Güvenlik Konseyi'ne söylediği gibi, Afganistan'daki BM’nin varlığı güvenlik durumuna göre ayarlanacak. Şu anda Kabil'de ve ülkenin diğer bölgelerindeki çalışan BM personelinin bir bölümünü ülkede yaşanan güvenlik sorunu yüzünden geçici olarak Kazakistan’a taşımaya karar verdik. BM personelinin bir bölümünün ülke dışına çıkarılmasına karar verildi ancak personel, koşullar izin verdiği ölçüde personelimiz Afganistan'a geri dönecek. Aldığımız bu karar, BM'nin Afganistan halkına en az kesintiyle yardım ulaştırmasını sürdürmek ve aynı zamanda BM personelinin riskini azaltmasını sağlamayı amaçlayan geçici bir önlemdir” dedi.

“BM Afgan halkının yanında olmaya kararlı”

Sözcü Dujarric, Genel Sekreter Guterres’in Güvenlik Konseyi’nde yaptığı son konuşmasına atıfta bulunarak, “Daha önce de belirttiği gibi, BM, ihtiyaç duydukları her anda Afgan halkının yanında kalmaya ve onlara destek vermeye kararlıdır. BM’ye bağlı insani yardım personelinin çoğunluğu ise Afganistan'da kalmaya devam edecek. Afganistan’da kalacak olan personelimiz milyonlarca ihtiyaç sahibine hayati yardım sağlamayı sürdürecek.

“Taleban’ın sözlerini tutup tutmayacağını bekleyip göreceğiz”

Sözcü Dujarric, bir gazetecinin Taleban sözcüsü Zabihullah Mücahid’in yaptığı son açıklamada “kapsayıcı bir hükümet kurulacağı her siyasi görüşün yeni hükümete katılacağı” yönündeki ifadesini de şöyle yanıtladı: "Basın toplantısının bir bölümünü izledim. Sanırım bizim bekleyip gerçekten ne olduğunu görmemiz gerekecek. Verilen sözlerin tutulup tutulmadığını, sahadaki yansımalarını bekleyip görmememiz gerekiyor” diye konuştu.

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