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BM: Afrika'da karayolu güzergahında ölen sığınmacıların sayısı çok daha fazla

DÜNYA HABERLERİ  | 03.11.2019 18:10 | Son Güncelleme

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne göre, Akdeniz'e ulaşmak için Afrika karayollarında ölen sığınmacıların sayısı Akdeniz'de ölenlerden çok daha fazla.

Trafik kazası, açlık, susuzluk, şiddet başlıca ölüm sebepleri.Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği, Kuzey Afrika kıyılarına ulaşmaya çalışmak isterken ölen sığınmacıların sayısının, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalışan sığınmacılardan çok daha fazla olduğunu tahmin ediyor. BM Mülteci Yüksek Komiserliği Akdeniz özel temsilcisi Vincent Cochetel Welt am Sonntag'a verdiği demeçte, "Tahminlerimize göre Afrika'dan Akdeniz'e ulaşmak için gidilen yolda, Akdeniz'de olduğundan iki kat fazla insan ölüyor" dedi. Rakamların bilinenden çok daha yüksek olduğunu söyleyen Cochetel, "Hiç kimse net bir rakam veremez ama bu bir trajedi" diye konuştu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği gibi Uluslararası Göç Örgütü (IOM) de Afrika'da, Akdeniz'e ulaşmaya çalışırken ölenlerin sayısının yüksek olduğu görüşünde. Örgütün 2015 yılından, bu yıl 28 Ekim'e kadar kaydettiği rakamlara göre Akdeniz'de 19 bin 5, Kuzey Afrika'da ise 4 bin 463 kişi öldü. Ancak örgüt Akdeniz'de ölen sığınmacılara dair daha iyi kaynaklar olduğuna dikkat çekiyor.

Uluslararası Göç Örgütü, 2018 yılında Kuzey Afrika kıyılarına ulaşmak isteyen sığınmacıların en çok trafik kazası sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Trafik kazalarını susuzluk, açlık, şiddet olayları ve hastalıklar takip ediyor.

Mülteciler Yüksek Komiserliği Ekim ayında yaptığı açıklamada, Akdeniz'de bu yıl binden fazla insanın yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. 2018 yılında Akdeniz'de ölen ve kaybolanların sayısı ise 2 bin 277'ydi.

epd,KNA / HT,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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