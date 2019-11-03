BM: Afrika'da karayolu güzergahında ölen sığınmacıların sayısı çok daha fazla

Trafik kazası, açlık, susuzluk, şiddet başlıca ölüm sebepleri.Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği, Kuzey Afrika kıyılarına ulaşmaya çalışmak isterken ölen sığınmacıların sayısının, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalışan sığınmacılardan çok daha fazla olduğunu tahmin ediyor. BM Mülteci Yüksek Komiserliği Akdeniz özel temsilcisi Vincent Cochetel Welt am Sonntag'a verdiği demeçte, "Tahminlerimize göre Afrika'dan Akdeniz'e ulaşmak için gidilen yolda, Akdeniz'de olduğundan iki kat fazla insan ölüyor" dedi. Rakamların bilinenden çok daha yüksek olduğunu söyleyen Cochetel, "Hiç kimse net bir rakam veremez ama bu bir trajedi" diye konuştu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği gibi Uluslararası Göç Örgütü (IOM) de Afrika'da, Akdeniz'e ulaşmaya çalışırken ölenlerin sayısının yüksek olduğu görüşünde. Örgütün 2015 yılından, bu yıl 28 Ekim'e kadar kaydettiği rakamlara göre Akdeniz'de 19 bin 5, Kuzey Afrika'da ise 4 bin 463 kişi öldü. Ancak örgüt Akdeniz'de ölen sığınmacılara dair daha iyi kaynaklar olduğuna dikkat çekiyor.