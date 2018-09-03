BM: Akdeniz sığınmacılar için daha tehlikeli hale geldi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yayınlanan yeni bir rapor, Akdeniz güzergâhını kullanarak Avrupa’ya gelmek isteyen sığınmacıların sayısının azaldığını, ancak bu hattın daha tehlikeli bir hale geldiğini ortaya koydu.

UNHCR tarafından Pazartesi günü Cenevre’de açıklanan raporda, bu yılın Ocak ile Temmuz ayları arasında yaklaşık 58 bin sığınmacının Akdeniz üzerinden Avrupa’ya geldiği, bu sayının 2017 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 41 daha az olduğu belirtildi. Bu yılın ilk yedi ayı içinde Afrika'nın kuzey sahillerinden Avrupa'nın güney kıyılarına erişilen yol olan Orta Akdeniz güzergâhını kullanarak İtalya’ya gelen sığınmacı sayısının 18 bin 500 olduğu, geçen yılın aynı döneminde bu sayının 95 binden fazla olduğuna dikkat çekildi.

Akdeniz güzergâhında her 18 mülteciden biri öldü

Ancak UNHCR, Akdeniz hattını kullanarak Avrupa’ya gelmenin daha tehlikeli bir hale geldiği konusunda uyarıda bulundu. Raporda, bu senenin Ocak ile Temmuz ayları arasında Orta Akdeniz güzergâhını kullanan her 18 mülteciden birinin hayatını kaybettiği veya kaybolduğu belirtildi. Raporda, bir önceki yılın aynı döneminde her 42 mülteciden birinin yaşamını yitirdiği veya kaybolduğuna dikkat çekildi. Buna göre, yılın yedi ayında Akdeniz üzerinden Avrupa’ya gelmek isteyen yaklaşık bin 600 sığınmacı yaşamını yitirdi, bunların bin 200’ünün Orta Akdeniz güzergâhını kullandığı kaydedildi.