BM: Akdeniz'de kurtarma çalışmaları tekrar başlasın

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) dün Libya açıklarında sığınmacı teknesinin batmasını Akdeniz’de bu yıl yaşanan en ağır sığınmacı faciası olarak tanımladı. Libya sahil güvenlik makamları dün 115 sığınmacının kaybolduğunu açıklamıştı. Tekneden kurtarılan 87 sığınmacının tekrar Libya kıyılarına getirildiği ve 84 kişinin Tacura'daki sığınmacı kampına götürüldüğü belirtiliyor. Teknede yaklaşık 300 kişi olduğu tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNnicef) kaza sonrasında Akdeniz'de sığınmacıları kurtarma çalışmalarının yeniden başlatılmasını istedi. İki kurum ayrıca sığınmacıların Libya'daki kamplarda gözaltına alınmamasını talep etti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Twitter hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Libya sahili açıklarında 150 civarında insanın bir gemi kazasında öldüğü haberinden dehşete uğradım. Göçmenler ve mülteciler için güvenli yasal güzergahlara ihtiyacımız var. İyi bir hayat arayan tüm göçmenler güvenliği ve haysiyeti hak ediyor."