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BM, Arakanlı Müslümanların Myanmar ordusu tarafından, soykırım olarak tanımlanan 5 maddeden 4'üne maruz kaldığını kaldığını bildirdi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 09:01 | Son Güncelleme

BM, Arakanlı Müslümanların Myanmar ordusu tarafından, soykırım olarak tanımlanan 5 maddeden 4'üne maruz kaldığını kaldığını bildirdi.


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Anahtar Kelimeler:
Myanmar arakanlı müslümanlar

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