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  4. BM: Aşı sevkiyatındaki sıkıntı daha ölümcül salgınları tetikleyebilir

BM: Aşı sevkiyatındaki sıkıntı daha ölümcül salgınları tetikleyebilir

DÜNYA HABERLERİ  | 01.05.2020 18:07 | Son Güncelleme

Dünyadaki çocukların neredeyse yarısına aşı ulaştıran UNICEF, pandemi nedeniyle uçuşlar iptal edildiği için sevkiyatların zorlaştığını söyledi.

Kuruluş, bunun daha ölümcül salgınlara yol açabileceği konusunda uyardı.Birleşmiş Milletler (BM), çok sayıda havayolu şirketinin koronavirüs krizi nedeniyle uçuşlarını iptal etmesinin beraberinde getirdiği risklere dikkat çekti. BM'ye göre kısıtlamalar nedeniyle çok sayıda ülke, sevkiyat yapılamadığı için aşısız kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Söz konusu aşılar arasında kızamık ve çocuk felci aşıları da bulunuyor.

BM Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, yapılamadığı için biriken aşı sevkiyatlarının mümkün kılınması çağrısında bulundu. UNICEF, gecikmelerin arkasında salgın nedeniyle getirilen toplumsal kısıtlamalarla bağlantılı olan "eşi benzeri görülmemiş lojistik sıkıntılar" olduğunu söyledi. UNICEF, aşıların rutin biçimde yapılmasında yaşanacak bir düşüşün daha ölümcül salgınları körükleyebileceği uyarısında bulundu.

UNICEF Sözcüsü Marixie Mercado, verdiği online brifingde, 22 Mart tarihinden bu yana, planlanan aşı sevkiyatlarında yüzde 70 ila 80'lik bir düşüş gözlendiğini açıkladı. Mercado, "Onlarca ülkenin stokları geciken aşı sevkiyatları nedeniyle tükenmek üzere" dedi. Mercado, çoğu Afrika ve Asya'da olmak üzere 26 ülkenin büyük tehlike altında olduğunu kaydetti.

"Sınırlı kaynağa sahip ülkeler, daha yüksek fiyatları ödemekte zorluk çekecek ve çocuklar aşıyla önlenebilecek hastalıklara karşı savunmasız kalacak" diye konuşan sözcü, "Özellikle de zayıf sağlık sistemlerine sahip ülkelerde, rutin bağışıklık kazandırmada yaşanacak kesintiler, 2020 ve gelecek yıllarda felaket boyutunda salgınlara yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Örgütün kendi verilerine göre, 2019 yılında, toplam 100 ülkeye 2,43 milyar aşı ulaştırmıştı. Aşıların ulaştığı kişiler dünyadaki beş yaş altı çocukların yüzde 45'lik kısmını oluşturuyor.

AFP/BÜ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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