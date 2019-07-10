"BM askerleri ve soykırıma göz yuman yetkililer yargılansın"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Çerkes Forumu Genel Başkanı Muammer Akgül, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Srebrenitsa'yı korumakla görevlendirilen Hollanda ordusuna bağlı askerler başta olmak üzere, soykırıma göz yuman ve aracılık eden tüm yetkililerin katliamın sorumlusu olarak yargılanmasını talep ettiklerini belirtti.

Akgül, yaptığı yazılı açıklamada, Bosna savaşının yaşandığı yıllarda BM'nin güvenli bölge ilan ettiği Srebrenitsa'nın, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladiç'e bağlı Sırp birlikleri tarafından işgal edildiğini hatırlatarak, işgal üzerine BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnakların Sırplara teslim edildiğini bildirdi.

Otobüs ve kamyonlara bindirilen Boşnaklardan 8 bin 372'sinin götürüldükleri ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda hunharca katledildiğini aktaran Akgül, katledilen insanların cenazelerinin ise toplu mezarlara gömüldüğüne işaret etti.

Akgül, şunları kaydetti:

"Avrupa'da, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa'da 24 yıl önce yaşanan soykırımı bir kez daha kınıyoruz. BM tarafından Srebrenitsa'yı korumakla görevlendirilen Hollanda ordusuna bağlı BM askerleri başta olmak üzere, soykırıma göz yuman, aracılık eden tüm yetkililerin katliamın sorumlusu olarak yargılanmasını talep ediyoruz. BM'yi, Ratko Mladiç'in suç ortağı olarak gördüğümüzü tüm dünyaya deklare ediyoruz."

