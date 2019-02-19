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BM: "Avustralya’daki kuraklık çocuklar üzerinde yıkıcı etkiye sahip"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 11:34 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler, (BM) Avustralya’daki kuraklığın çocuklar üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olduğu konusunda uyarıda bulundu.Birleşmiş Milletler (BM), Avustralya’nın kuraklıktan etkilenen eyaleti New South Wales’teki kırsal topluluklarda yaşayan 5-16 yaş aralığındaki çocuklarla röportaj yaptıktan sonra bir rapor yayınladı.

Birleşmiş Milletler, (BM) Avustralya’daki kuraklığın çocuklar üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olduğu konusunda uyarıda bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM), Avustralya’nın kuraklıktan etkilenen eyaleti New South Wales’teki kırsal topluluklarda yaşayan 5-16 yaş aralığındaki çocuklarla röportaj yaptıktan sonra bir rapor yayınladı. Raporda, Avustralya’da uzun süredir devam eden kuraklığın çocuklar üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olduğu ve erken büyümeye zorladığı konusunda uyarıda bulunuldu. Avustralya’nın doğu kesimlerinde aylar süren kuraklık tarım topluluklarına zarar verdi. BM, bu bölgelerde büyüyen çocukların dayanıklı olduklarını ancak psikolojik sorunları olduğunu bildirdi. BM, birçok çocuğun ebeveynleri ve hayvanları üzerindeki baskıya tanıklık ettikleri için stresli zamanlar geçirdiklerini belirtti.
BM raporunda, "Çiftliklerde ve dışarıda yaşayan çocuklar okul çalışmaları için çok az zaman harcıyor. İş yükleri oyun, spor veya diğer eğlence etkinlikleri için neredeyse hiç zaman kalmayacak şekilde önemli ölçüde arttı" ifadeleri yer aldı.

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