BM: Ayasofya kültürlerarası diyalog mekanı olarak kalmalı

BM'ye göre Ayasofya, "küresel öneme sahip bir abide".Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye hükümetinin kısa süre önce camiye dönüştürülen Ayasofya‘nın bir kültürlerarası diyalog mekanı olarak kalmasını sağlaması gerektiğini bildirdi. BM'nin, İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde açıklama yapan yetkililer, Ayasofya'nın siyasi olarak araçsallaştırılabileceği uyarısında bulundu.

Türkiye'de yaşayan çeşitli dini ve kültürel grupların, Ayasofya tartışmalarıyla bölünmemesi gerektiğini vurgulayan yetkililer, Ayasofya'nın statüsünün aceleci bir biçimde değiştirilmesi nedeniyle, yapının UNESCO Dünya Kültür Mirası statüsünü kaybetme tehlikesinin mevcut olduğunu da ifade etti. Ayasofya, 1985 yılından bu yana söz konusu statüye sahip.

"Küresel öneme sahip bir abide"

BM temsilcileri, Türk hükümetinin bu çerçevedeki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayarak, Ayasofya'nın Türkiye'de en çok ziyaret edilen turistik mekan olduğunu ve yapının "küresel önem ve anlama sahip bir abide" sıfatı taşıdığını ifade etti.