BM Barış Gücü askerleri Haiti'de 'yüzlerce kızı hamile bıraktı'

Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerlerinin Haiti'de görev yaptıkları dönemde yüzlerce genç kızı ve çocuğu hamile bırakıp yoksulluk içinde tek başlarına çocuk büyütmek zorunda bıraktığı belirtildi. Akademisyenlerin yaptığı araştırma, hamile kalan kızların birçoğunun 18 yaşından küçük olduğunu ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için para karşılığı seks yaptığını ortaya koydu. The Conversation adlı akademik sitede yayımlanan araştırmaya göre, "11 yaşındaki kız çocukları bile cinsel istismara uğramış, barış gücü askerleri tarafından hamile bırakılmış, sefalet içinde tek başlarına çocuk büyütmek zorunda bırakılmıştı". Birmingham ve Ontario üniversitelerinden araştırmacılar, Haiti'de 2.500 kişi ile konuşup BM barış gücü misyonunun etkilerini inceledi. 265 kişi BM askerlerinin genç kızları hamile bırakmasından söz etti. Hamileliğin ortaya çıkması ile bundan sorumlu olan askerlerin kendi ülkesine geri gönderildiği, böylece Haitili genç kızların kendi başına bırakıldığı ifade edildi. Mülakat yapılan Haitili evli bir erkek, durumu şöyle ifade ediyordu: "Buraya geliyorlar, kadınlarla yatıp ihtiyaçlarını gideriyorlar, onları çocuklu bir halde bırakıp ellerine 500 gourde (5 dolar) tutuşturup gidiyorlar."

Bir başkası ise "Sürekli olarak kadınların askerlerin uyguladığı cinsel şiddetle ilgili şikâyetlerini dinledim. Onlara AIDS de bıraktılar. Bazıları da hamile kaldı" diye konuştu. Fransızca kısaltmasından yola çıkarak MINUSTAH adıyla da bilinen askerler hakkında cinsel saldırı, tecavüz gibi insan hakları ihlalleri ve cinayet gibi iddialar ortaya atıldı. Araştırmacıların hazırladığı raporda, "Birçok vakada, yabancı barış gücü askerleri ile bölge halkı arasındaki güç dengesizliği, onların bilerek veya bilmeyerek bölgedeki kadınları ve kız çocuklarını sömürmesini sağlıyor" ifadesi kullanıldı. Raporda, yapısal dengesizliklere işaret edilerek, bölge halkının ihtiyaç duyduğu kaynaklara barış gücü askerlerinin sahip olması nedeniyle askerlerin güçlü bir pozisyonda olması ve bunu para karşılığı seks için kullanmasına dikkat çekiliyor. Kolera salgınına neden oldular Haiti halkı uzun zamandır siyasi istikrarsızlık ve doğal felaketler nedeniyle zorlu bir dönem yaşadı. Haiti'de 2004'te başlayan BM barış gücü misyonu 2017'de sona erdi.