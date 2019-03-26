"BM, Batı Sahra sorununun çözümünde tek mükellef taraf"

Toplantının Afrika Kıtası'nın karşı karşıya olduğu çok sayıda meydan okumaların gölgesinde düzenlendiğine dikkati çeken Burita, kıta ülkelerinden karşılıklı istişare ve toplu şekilde çalışma yapılması talebinde bulundu.

Burita, BM'nin çalışmalarına paralel herhangi bir sürece girilmemesi ve Afrika Birliği'nin BM'nin çabalarına destek vermesi gerektiğini dile getirdi.

Afrika Birliği'nin BM'nin bu konudaki çabalarını desteklemesi gerektiğini vurgulayan Burita, söz konusu toplantıyı kara kıtanın karşılaştığı sorunlara ilişkin Afrika ülkeleriyle istişare etmek ve birlikte çalışmak için düzenlediklerini söyledi.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor. Polisario Cephesi, 1991'de BM ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Rabat yönetimi, son aylarda Cezayir'e Batı Sahra sorunuyla ilgili herhangi bir çözüme aktif katılım çağrısı yapıyor. Cezayir ise sorunun sadece Fas ile Polisario Cephesi arasında bulunduğunu, kendisinin sadece gözlemci olduğunu ve BM kararlarını desteklediğini belirtiyor.

