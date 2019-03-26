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"BM, Batı Sahra sorununun çözümünde tek mükellef taraf"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 02:59 | Son Güncelleme

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Batı Sahra sorununa siyasi çözüm aramakla mükellef tek tarafın BM olduğunu söyledi

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Batı Sahra sorununa siyasi çözüm aramakla mükellef tek tarafın Birleşmiş Milletler (BM) olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığının Marakeş kentinde 37 ülkenin katılımıyla düzenlediği Afrikalı Bakanlar toplantısında konuşan Burita, "Bu dosyadan sorumlu tek taraf BM'dir." dedi.

Afrika Birliği'nin BM'nin bu konudaki çabalarını desteklemesi gerektiğini vurgulayan Burita, söz konusu toplantıyı kara kıtanın karşılaştığı sorunlara ilişkin Afrika ülkeleriyle istişare etmek ve birlikte çalışmak için düzenlediklerini söyledi.

Burita, BM'nin çalışmalarına paralel herhangi bir sürece girilmemesi ve Afrika Birliği'nin BM'nin çabalarına destek vermesi gerektiğini dile getirdi.

Toplantının Afrika Kıtası'nın karşı karşıya olduğu çok sayıda meydan okumaların gölgesinde düzenlendiğine dikkati çeken Burita, kıta ülkelerinden karşılıklı istişare ve toplu şekilde çalışma yapılması talebinde bulundu.

- Batı Sahra sorunu

Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasındaki gerginlik, Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından başladı.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor. Polisario Cephesi, 1991'de BM ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Rabat yönetimi, son aylarda Cezayir'e Batı Sahra sorunuyla ilgili herhangi bir çözüme aktif katılım çağrısı yapıyor. Cezayir ise sorunun sadece Fas ile Polisario Cephesi arasında bulunduğunu, kendisinin sadece gözlemci olduğunu ve BM kararlarını desteklediğini belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Sahra Fas

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