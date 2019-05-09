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"BM, bölgesel güvenliğin ve istikrarın sağlanmasında yetersiz kalıyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2019 19:34 | Son Güncelleme

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Heyeti'nin (MYK) başkanı Dr. Nasır Hariri: - "Birleşmiş Milletler (BM) bölgesel güvenliğin ve istikrarın sağlanmasında yetersiz kalıyor. Bunun sebebi de Rusya'nın BM kararlarını daima veto etmesi. Yarın BM Güvenlik Konseyi toplantısında önemli olan İdlib'e askeri operasyonların durdurulması. Esed'in İdlib'deki askeri operasyonlara son vermesi için bu kararın çıkması gerekiyor. Bu kararın Rusya'ya karşı da verilmesi gerekiyor" - "Rusya, objektif değil. Rejime, iktisadi, lojistik her türlü desteği veriyor. BM yine aciz kalırsa onlara 'siz bir ülkenin veto kararına bağlısınız, acizsiniz' diye sesleneceğiz"

GAZİANTEP (AA) - Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Heyeti'nin (MYK) başkanı Dr. Nasır Hariri, "Birleşmiş Milletler (BM) bölgesel güvenliğin ve istikrarın sağlanmasında yetersiz kalıyor. Bunun sebebi de Rusya'nın BM kararlarını daima veto etmesi. Yarın BM Güvenlik Konseyi toplantısında yapacağımız görüşmede önemli olan İdlib'e askeri operasyonların durdurulması. Esed'in İdlib'deki askeri operasyonlara son vermesi için bu kararın çıkması gerekiyor. Bu kararın Rusya'ya karşı da verilmesi gerekiyor." dedi.

Hariri, Önder Dayanışma ve Kalkınma Derneği'nde düzenlediği basın toplantısında, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan krizlere değinerek, Rejimin, Birleşmiş Milletlerin (BM) uyarılarına rağmen kimyasal silah kullanmaya devam ettiğini belirtti.

Suriye'nin kuzeyinde yaşanan krizin son aylarda kötüleştiğini dile getiren Hariri, bu krizi de Esed rejimi, Rusya ve İran'ın tetiklediğini iddia etti.

Suriye muhalefetinin, DEAŞ'in ve El Kaide'nin çıkarları için çalışmadığına dikkat çeken Hariri, "Teröristlerden kurtulduğumuz gün Suriye halkı için bayram olacak ve rejimin uluslararası arenada bahanesi kalmayacak. Çünkü rejim, insan haklarını öne sürerek sivilleri vuruyor. İran ve Rusya da Beşşar Esed'e müsamaha gösteriyor. Saldırılar devam ettiği sürece insani kriz daha da artacak. Bu saldırılar, mülteci akımına sebep olduğu için komşu ülkeleri de tehdit ediyor. dedi.

Kendileri için siyasi çözümün Suriyelilerin ülkelerine dönmeleriyle sağlanacağını vurgulayan Hariri, Suriye halkının BM tarafından yürütülen siyasi çözümlere güvenmediğine dikkat çekti.

Yarın BM Güvenlik Konseyi ile toplantı yapacaklarını ifade eden Hariri, şunları kaydetti:

"BM, bölgesel güvenliğin ve istikrarın sağlanmasında yetersiz kalıyor. Bunun sebebi de Rusya'nın BM kararlarını daima veto etmesi. Yarınki bu toplantıda önemli olan İdlib'e askeri operasyonların durdurulması. Esed'in İdlib'deki askeri operasyonlara son vermesi için bu kararın çıkması gerekiyor. Bu kararın Rusya'ya karşı da verilmesi gerekiyor. Rusya, objektif değil. Rejime iktisadi, lojistik her türlü desteği veriyor. BM yine aciz kalırsa onlara 'siz bir ülkenin veto kararına bağlısınız, acizsiniz' diye sesleneceğiz. Müttefik ülkeler Esed rejimini siyasi çözüme teşvik etmeli. Soçi görüşmelerinin bir tarafı olan ve Suriye halkını destekleyen Türk kardeşlerim, sizin üzerinize daha çok görev düşüyor. Türkiye, Soçi maddelerini yerine getirmeye çalışıyor. Rejime karşı baskı oluşturabilecek bütün baskı yollarını denemelerini istiyorum."

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İdlib nasır hariri Rusya

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