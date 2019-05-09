GAZİANTEP (AA) - Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Heyeti'nin (MYK) başkanı Dr. Nasır Hariri, "Birleşmiş Milletler (BM) bölgesel güvenliğin ve istikrarın sağlanmasında yetersiz kalıyor. Bunun sebebi de Rusya'nın BM kararlarını daima veto etmesi. Yarın BM Güvenlik Konseyi toplantısında yapacağımız görüşmede önemli olan İdlib'e askeri operasyonların durdurulması. Esed'in İdlib'deki askeri operasyonlara son vermesi için bu kararın çıkması gerekiyor. Bu kararın Rusya'ya karşı da verilmesi gerekiyor." dedi.

Hariri, Önder Dayanışma ve Kalkınma Derneği'nde düzenlediği basın toplantısında, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan krizlere değinerek, Rejimin, Birleşmiş Milletlerin (BM) uyarılarına rağmen kimyasal silah kullanmaya devam ettiğini belirtti.

Suriye'nin kuzeyinde yaşanan krizin son aylarda kötüleştiğini dile getiren Hariri, bu krizi de Esed rejimi, Rusya ve İran'ın tetiklediğini iddia etti.

Suriye muhalefetinin, DEAŞ'in ve El Kaide'nin çıkarları için çalışmadığına dikkat çeken Hariri, "Teröristlerden kurtulduğumuz gün Suriye halkı için bayram olacak ve rejimin uluslararası arenada bahanesi kalmayacak. Çünkü rejim, insan haklarını öne sürerek sivilleri vuruyor. İran ve Rusya da Beşşar Esed'e müsamaha gösteriyor. Saldırılar devam ettiği sürece insani kriz daha da artacak. Bu saldırılar, mülteci akımına sebep olduğu için komşu ülkeleri de tehdit ediyor. dedi.