BM, Bolivya'da taraflar arasında diyalog sağlamaya çalışıyor

Birleşmiş Milletler (BM) büyük bir siyasi kriz ve şiddet dalgasından geçen Bolivya'da taraflar arasında diyalog oluşturmayı deniyor.

Seçimlerde hile yapıldığı iddiasındaki muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa ettiği, sonrasında Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığına getirildiği ve şiddet olaylarının devam ettiği Bolivya’da tarafların bir araya gelmesi için BM öncülüğünde çalışmalar sürüyor.

BM'nin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada 23 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 715 kişinin yaralandığı şiddet dalgasından geçen Bolivya'da tarafların bir araya gelmesi için Katolik Kilisesi, Avrupa Birliği ve BM'nin çağrılarıyla "acil ulusal diyalog" mekanizması kurulduğu bildirildi.

Açıklamada BM Bolivya Ofisinin "Ülkede sükuneti sağlamak, yeni genel seçimlerin ilanı için anlaşma şartlarını belirlemek ve yeni Yüksek Seçim Mahkemesinin oluşturulması için mutabakata varmak" amacıyla diyalog mekanizmasına geçici hükümet, siyasi parti ve toplum temsilcilerinin davet edildiği belirtildi.