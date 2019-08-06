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BM: "Burundi’de sıtma salgınında bin 800 kişi hayatını kaybetti"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 13:16 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Ajansı, Doğu Afrika ülkesi Burundi’de sıtma salgınından 1 yılda bin 800 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Ajansı’ndan yapılan açıklamada, Burundi’de sıtma salgınından son 1 yılda bin 800 kişinin öldüğü ifade edildi.

BM: "Burundi’de sıtma salgınında bin 800 kişi hayatını kaybetti"

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Ajansı, Doğu Afrika ülkesi Burundi’de sıtma salgınından 1 yılda bin 800 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Ajansı’ndan yapılan açıklamada, Burundi’de sıtma salgınından son 1 yılda bin 800 kişinin öldüğü ifade edildi. BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi’nin (OCHA) en son durum raporunda, 2019 yılında Brundi’de 5,7 milyon sıtma vakasının kaydedildiği ve bunun kabaca nüfusun yarısına eşit olduğu belirtildi. OCHA, bu vakalardan Burundi’deki sivrisinek kaynaklı hastalıklardan 1 Ocak - 21 Temmuz tarihleri arasında toplam bin 801 kişinin öldüğünü açıkladı.
OCHA’nın Mayıs ayında salgın oranlarının arttığını açıklamasına rağmen, nüfusu yaklaşık 11 milyon olan Burundi’de acil durum ilan edilmedi.
OCHA, insani acil durumlarla ilgili son bülteninde, "Şu anda doğrulanmakta olan ulusal sıtma salgını müdahale planı, etkin yanıt için insani, lojistik ve finansal kaynakların bulunmadığının altını çizdi" ifadelerini kullandı. Ulusal otoriteler ve ortaklardan, bu salgın daha da kötü hale gelmeden önce sağlam bir yanıt vermek için gereken kaynakları sağlamaları istenmektedir" ifadelerini kullandı.
OCHA, iklim değişiklikleri ve sıtmaya karşı bağışıklığın düşük olduğu dağlık alanlardaki yerlerde sineklik kullanımı gibi önleyici tedbirlerin eksikliğinin krizi tetiklediğini bildirdi.
Burundi’de 2017 yılında 1,8 milyon sıtma vakası ve 700 ölüm kaydedildiğinde sıtma salgını ilan edilmişti.

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