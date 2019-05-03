BM Çalışma Grubu'ndan İngiltere'ye Assange tepkisi

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Keyfi Gözaltı Üzerine Çalışma Grubu, WikiLeaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange'ın İngiltere'de "orantısız hapis cezasına" mahkum edilmesinden endişe duyulduğunu bildirdi.

Çalışma Grubundan yapılan yazılı açıklamada, kefaletle bırakılma koşullarını ihlal etmekten yargılandığı davada, Assange'ın 50 hafta hapse mahkum edilmesinden dolayı İngiliz hükümetine tepki gösterildi.

Açıklamada, "Keyfi Gözaltı Üzerine Çalışma Grubu, Assange'a uygulanan orantısız hapis cezası da dahil olmak üzere kendisine yönelik eylem biçiminden derin endişe duymaktadır." ifadesi kullanıldı.

Çalışma Grubunca, kefaletle bırakılma koşullarını ihlal etmenin "küçük bir ihlal" olduğunun altını çizilerek, İngiliz hükümetinin Assange'ı özgürlüğünden mahkum etmesinden üzüntü duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, Assange'ın İngiltere'de en ağır suçluların bulunduğu hapishane olarak bilinen Belmarsh Hapishanesinde tutulmasına da tepki gösterildi.

Assange'a yönelik bu muamelenin, insan hakları standartları tarafından öngörülen "zaruret ve orantılılık ilkelerine" aykırı olduğu kaydedildi.