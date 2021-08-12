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BM: “Casus Yazılımlar İnsan Hayatı İçin Tehdit''

12.08.2021 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler bağımsız insan hakları uzmanları Pegasus casus yazılımı skandalının ardından, bu tür yazılım ve uygulamaların satışının küresel çapta yasaklanması için harekete geçti

BM: “Casus Yazılımlar İnsan Hayatı İçin Tehdit''

Birleşmiş Milletler bağımsız insan hakları uzmanları Pegasus casus yazılımı skandalının ardından, bu tür yazılım ve uygulamaların satışının küresel çapta yasaklanması için harekete geçti.

BM bilişim uzmanları, Pegasus yazılımıyla yüzlerce aktivist, gazeteci ve siyasetçinin kişisel bilgilerinin ele geçirildiğinin ortaya çıkması sonrasında harekete geçti. Uzmanlar, bu tür uygulamaların satışı ve yayılmasına karşı küresel çapta denetleme, kısıtlama ve yasaklama çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve BM İnsan Hakları Konseyi adına gönüllü olarak çalışan bilişim uzmanları, bu tür dinleme ve kaydetme gibi fonksiyonları olan yazılım ve uygulamaların insan haklarını ihlal ettiğini, kişisel bilgilerin ele geçirilmesiyle birçok kişinin yaşamını da tehlikeye attığını kaydetti.

BM İnsan Hakları uzmanları, casus yazılım ve uygulamalarla ilgili teknolojinin denetlenmesi gerektiğini, bu tür teknoloji kullanımına ilişkin insan haklarını güvence altına alan sağlam düzenlemeler uygulanana kadar, ülkelerin tehdit yaratan yazılımların satışı konusunda küresel bir moratoryum uygulaması gerektiğini belirttiler.

“Casus yazılımlar basın özgürlüğünü tehdit ediyor”

BM uzmanları, "İnsan hakları savunucularını, gazetecileri ve siyasi muhalifleri izlemek, sindirmek ve susturmak için son derece karmaşık casus uygulamalarının kullanılmasından derin endişe duyuyoruz. Bu tür casus uygulamalar ifade özgürlüğünü, insanların kişisel mahremiyetini ve özgürlük haklarını ihlal ediyor; muhtemelen yüzlerce kişinin hayatını tehlikeye atıyor, medya özgürlüğünü tehlikeye atıyor” dedi.

Casus yazılımlara küresel çapta yasaklama getirilmesini isteyen sekiz BM uzmanı arasında, ifade özgürlüğünü, barışçı protestoların engellenmemesini ve dünya çapında insan hakları savunucularının durumunu izleyen üç özel raportörün de yer aldığı belirtildi.

“İnsan haklarına ve kişisel mahremiyete saygısızlık”

BM bilişim uzmanları, bu tür casus yazılımların hem insan hakları hem de kişisel mahremiyete karşı büyük bir saygısızlık olduğunu belirterek uluslararası toplumu gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için derhal harekete geçme çağrısında bulundu.

BM uzmanları, casus yazılım teknolojisinin insan haklarına yönelik oluşturduğu tehlike konusunda defalarca uyarıda bulunduklarını belirterek, “Bir kez daha uluslararası toplumu, casus yazılım ve uygulama teknolojisinin insan hakları üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek, azaltmak için sağlam bir yasal düzenleme geliştirmeye, bu düzenleme hayata geçene kadar bu tür yazılımların satışını, dağıtımını durdurma çağrısında bulunuyoruz” dedi.

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