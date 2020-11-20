BM: 'Çatışmalar Yüzünden Etiyopya'dan Sudan'a 200 Bin Mülteci Geçecek'

Birleşmiş Milletler, önümüzdeki 6 ay içerisinde Etiyopya’daki şiddet olayları nedeniyle bu ülkeden Sudan’a 200 bin civarında mültecinin geçmesinin beklendiğini açıkladı. Örgüt buna göre hazırlık planları yapıyor.

Etiyopya’da kuzeydeki Tigray eyaletine yönelik olarak hükümetin başlattığı askeri operasyonlar sonucu binlerce kişi hayatını kaybetmiş durumda. Yetkililer, eyalet güçlerinin federal güçlere saldırması nedeniyle çatışmaların başladığını söylüyorlar.

Çatışmalar nedeniyle binlerce kişi bot ve teknelerle Sudan’a kaçıyorlar. İki ülke sınırındaki nehrin Sudan tarafında yardım kuruluşu çalışanları göçmenleri karşılıyor.

UNICEF’in Sudan Temsilcisi Abdullah Fadil, Sudan’a kaçanların neredeyse yarısının çocuklar olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler bölgedeki mültecilere yardım için 50 milyon dolarlık bir acil kaynağa ihtiyaç duyulduğunu ifade ediyor.

