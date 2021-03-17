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BM: Covid-19 salgınından kaynaklanan aksamalar yüzünden Güney Asya'da 228 bin çocuk öldü

17.03.2021 09:09 | Son Güncelleme:
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BM: Covid-19 salgınından kaynaklanan aksamalar yüzünden Güney Asya'da 228 bin çocuk öldü

Birleşmiş Milletler'in yayımladığı yeni bir rapora göre Covid-19 salgınının sağlık hizmetlerinde yol açtığı aksaklıklar nedeniyle, Güney Asya ülkelerinde 228 bin çocuğun öldüğü tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler'in yayımladığı yeni bir rapora göre Covid-19 salgınının sağlık hizmetlerinde yol açtığı aksaklıklar nedeniyle, Güney Asya ülkelerinde 228 bin çocuğun öldüğü tahmin ediliyor.

Raporda 1,8 milyar nüfusa ev sahipliği yapan, Afganistan, Nepal, Bangladeş, Hindistan, Pakistan ve Sri Lanka'daki durum ele alındı.

Çalışmada, salgından en büyük darbeyi kadınlar, çocuklar ve ergenlik çağındakilerin yediği tespitine de yer veriliyor.

Güney Asya'da şu ana dek yaklaşık 13 milyon Covid vakası kayıtlara geçti ve yaklaşık 186 bin kişi öldü.

Güney Asya da dahil, birçok ülke salgını kontrol etmek için sıkı kısıtlama önlemleri aldı. Hastaneler, eczaneler, gıda maddelri satan dükkanlar açık kalırken, neredeyse diğer her yer kapandı.

Güney Asya'da Covid-19 Pandemisinde Alınan Önlemlerin Doğrudan ve Dolaylı Etkileri adlı raporda, hükümetlerin stratejilerinin, sağlık, sosyal hizmetler, okullar ve ekonomi üzerindeki etkileri incelendi.

Raporda, bu altı ülkede beslenme yardımlarından aşılamaya birçok alanda yaşanan aksaklıklar nedeniyle beş yaşın altında 228 bin daha fazla çocuğun öldüğünün tahmin edildiği belirtildi.

Bangladeş ve Nepal'de aşırı yetersiz beslenme tedavisi gören çocukların oranı yüzde 80 düşerken, çocukların aşılanması Hindistan'da yüzde 35, Pakistan'da ise yüzde 65 oranlarında azaldı.

Raporda ayrıca, 2020'de çocuk ölüm oranlarının Hindistan'da yüzde 15,4, Bangladeş'te ise yüzde 13 arttığı vurgulanırken, anne ölüm oranlarında Sri Lanka'da yüzde 21,5, Pakistan'da ise yüzde 21,3'lük artış görüldüğü kaydedildi.

Rapora göre Bangladeş'teki çocuk ölüm oranları yüzde 13 yükselebilir.

Ayrıca, doğum kontrolüne az erişim ya da hiç erişim olmaması yüzünden, 400 bini küçük yaştakilerde olmak üzere 3,5 milyon istenmeyen gebeliğin olduğu tahmin ediliyor.

Hindistan gibi bazı Güney Asya ülkeleri hala bulaşmadaki artışlarla mücadele ediyor. Ülkede ulusal düzeyde uygulanan kısıtlama önlemleri geçen Haziran ayında kalktı, ancak bazı eyaletler ve bölgeler ara ara yine kısıtlama önlemlerine başvuruyor.

Sağlık hizmetlerindeki aksamalar, diğer hastalıklardan ölümleri de artırdı. Rapora göre tübeküloz, sıtma, tifo ve HIV/Aids tedavisi göremeyen ek 5943 kişi hayatını kaybetti.

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