HABER

BM, Dadaab Mülteci Kampı'nın kapatılacağını doğruladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 19:10 | Son Güncelleme

Kenya Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ofisi: - "BMMYK, Kenya hükümetinin Dadaab Mülteci Kampı’nın kapatılmasına için yaptığı yeni çağrıdan haberdar ve kampta kalan 210 binin üzerindeki mülteci için sürdürülebilir ve uzun vadeli çözümlerin uygulanması için hükümetle çalışıyor"

ADDİS ABABA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Kenya'da Somalililerin kaldığı dünyanın en büyük mülteci kamplarından Dadaab Mülteci Kampı’nın kapatılacağını doğruladı.

AA muhabirinin Kenya’daki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Ofisi'nden aldığı bilgiye göre, basında geniş yer bulan Dadaab'ın kapatılacağına ilişkin haberler BM tarafından doğrulandı.

Ofisten, "BMMYK, Kenya hükümetinin Dadaab Mülteci Kampı’nın kapatılmasına için yaptığı yeni çağrıdan haberdar ve kampta kalan 210 binin üzerindeki mülteci için sürdürülebilir ve uzun vadeli çözümlerin uygulanması için hükümetle çalışıyor." bilgisi paylaşıldı.

Bu çözüm seçeneklerinin arasında gönüllü dönüş, üçüncü ülkeye yerleştirme, sponsorluk ve göçün yanı sıra bazı mültecilerin ülkedeki diğer kamplara tanışabilmesi de bulunuyor.

2016 yılındaki kampı kapatma kararı mahkemece bozulan Kenya hükümetinin ağustos sonu itibarıyla kampı tamamıyla tahliye edeceği haberleri medyaya yansımıştı.

Hükümet, söz konusu planı yalanlamazken insan hakları kuruluşları, mültecilerin dönüşlerinin hayatlarını riske edeceği için kararın iptali için çağrı yapmıştı.

Dadaab Mülteci Kampı'nda çoğunlukla Somali’de 1991’de patlak veren iç savaştan kaçan mülteciler kalıyor.

PARTNERÜnlü oyuncu paylaştı! Kızını gören şaşıp kaldıÜnlü oyuncu paylaştı! Kızını gören şaşıp kaldı
Kazada ölen liseli Aydoğan, mezuniyet cübbesi ve kepiyle uğurlandıKazada ölen liseli Aydoğan, mezuniyet cübbesi ve kepiyle uğurlandı
Boğaziçi Üniversiteli Arda, Belgrad Ormanında aranıyor Boğaziçi Üniversiteli Arda, Belgrad Ormanında aranıyor 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dadaab mülteci kampı Kenya

En Çok Okunan Haberler

İsrail'den Suriye itirafı!

İsrail'den Suriye itirafı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim uyarısı!

Merkez Bankası Başkanı'ndan önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı'ndan önemli açıklamalar

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Millet İttifakı'na tepki gösteren Yurdakul adaylıktan çekildi!

Millet İttifakı'na tepki gösteren Yurdakul adaylıktan çekildi!

Rekor paylaşım!

Rekor paylaşım!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya'da art arda meydana gelen depremler için kritik açıklama

Art arda meydana gelen depremler için kritik açıklama

Sabah uyandığında ailesinin cesetlerini buldu! Çok acı olay

Sabah uyandığında ailesinin cesetlerini buldu! Çok acı olay

Adana'da hastanede korkunç olay! Tam o an...

Hastanede korkunç olay! Tam o an...

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın

Laodikya'da imparator Traian'ın zırhlı heykeli bulundu

Laodikya'da imparator Traian'ın zırhlı heykeli bulundu

Mahkeme Metin Topuz için karar verdi

Mahkeme Metin Topuz için karar verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.