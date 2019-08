BM: Daha fazla sebze yemek iklim değişikliyle mücadeleye katkı verebilir

Birleşmiş Miletler uzmanları daha fazla sebze içeren bir beslenme tarzının iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı verebileceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) toprak kullanımı ve iklim değişikliği üzerine hazırladığı raporda, Batı'daki yüksek et ve süt ürünleri tüketiminin iklim değişikliğini artırdığı uyarısı yer aldı.

Öte yandan raporu hazırlayan bilim insanları, topluma vejetaryen veya vegan olma çağrısında bulunmadı.

Uzmanlar, hayvancılığa ayrılan toprak ile üretilecek sebzelerin daha fazla kişiyi doyuracağını ortaya koydu.

107 bilim insanının hazırladığı rapora katkı sunan İngiltere'deki Aberdeen Üniversitesi'nden çevrebilimci Prof. Pete Smith, "İnsanlara et yemeyi bırakın demiyoruz. Bazı bölgelerde insanların et yemekten başka bir çaresi yok. Fakat Batı'da da çok fazla et yediğimiz aşikar" dedi.

Compassion in World Farmin adlı örgütten Peter Stevenson ise "Et tüketimini azaltmak iklim hedeflerine ulaşmak için çok önemli" diye konuştu.

IPCC raporunu hazırlayan uzmanlar üretilen gıdanın hem tüketicilere satış öncesinde hem de satış sonrasında israf edilmesinin önüne geçilecek adımlar atılması çağrısında bulundu.