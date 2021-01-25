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BM'den 'aşıya eşit erişim sağlanmazsa Kovid-19 mutasyona uğrayarak daha ölümcül olabilir' uyarısı

25.01.2021 21:21 | Son Güncelleme:
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BM'den 'aşıya eşit erişim sağlanmazsa Kovid-19 mutasyona uğrayarak daha ölümcül olabilir' uyarısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının gelişmekte olan ülkelere erişimi gecikirse virüsün mutasyona uğrayarak daha bulaşıcı ve ölümcül olabileceği, mevcut aşının işe yaramayabileceği uyarısında bulundu.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) "2021 Davos Gündemi" Toplantısı'na video konferansla katılan Guterres, küresel ekonominin canlanmasının tek yolunun Kovid-19 aşısının dünyanın her yerine en hızlı şekilde ulaştırılmasıyla mümkün olduğunu söyledi.

"MUTASYON TEHLİKESİ VAR"

"Gelişmiş ülkeler kendi vatandaşlarını aşılayıp, gelişmekte olan ülkeleri ihmal ederek güvende olacaklarını düşünüyorsa yanılıyor." diyen Guterres, "Virüsü daha bulaşıcı ve öldürücü hale getirerek mevcut aşıları işe yaramaz kılacak gerçek bir mutasyon tehlikesi var." değerlendirmesinde bulundu.

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"ÜRETİM KAPASİTESİ ARTIRILMALI"

Aşı tedariki ve dağıtımının eşit olmadığına dikkati çeken Guterres, Kovid-19 aşı üretim kapasitesinin tüm dünyada artırılması gerektiğini vurguladı. (AA)

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